3男疑討債未果 持刀威嚇並搶走1千元 全依強盜罪嫌送辦

基隆市陳姓男子與王姓男子疑有債務糾紛，陳與王男相約碰面要討債時，邀2名友人同行助陣。其中1名友人見王不肯給錢，涉嫌持小刀劃傷王男，陳男並涉嫌搶走王男身上的1千元，3人再逃離現場。3嫌到案後否認行搶，警方今天偵詢後，依強盜罪嫌將全案移送檢方偵辦。

陳姓男子昨天凌晨4點多約王男在南榮路碰面，協商還債。陳男邀2名友人同行助陣，其中陳姓友見不滿王男不願還錢，拿出小刀威嚇，衝突中劃傷王男。陳姓主嫌搶走王男身上的1千元後，與2名友人離開現場。王男傷勢並不嚴重，無生命危險。