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3男疑討債未果 持刀威嚇並搶走1千元 全依強盜罪嫌送辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子與王姓男子疑有債務糾紛，陳與王男相約碰面要討債時，邀2名友人同行助陣。其中1名友人見王不肯給錢，涉嫌持小刀劃傷王男，陳男並涉嫌搶走王男身上的1千元，3人再逃離現場。3嫌到案後否認行搶，警方今天偵詢後，依強盜罪嫌將全案移送檢方偵辦。

陳姓男子昨天凌晨4點多約王男在南榮路碰面，協商還債。陳男邀2名友人同行助陣，其中陳姓友見不滿王男不願還錢，拿出小刀威嚇，衝突中劃傷王男。陳姓主嫌搶走王男身上的1千元後，與2名友人離開現場。王男傷勢並不嚴重，無生命危險。

警方接獲報案，28日晚間拘提陳姓主嫌和持刀傷人的陳男到案，林男另在今早投案。陳姓主嫌承認有拿走王男的1千元，但指那是王男欠他的錢，否認強盜。陳姓友人承認有持刀劃傷王男，但否認強盜犯行。警方今日下午完成偵詢後，依強盜罪嫌將全案送辦。

基隆陳姓男子與友人向王姓男子討債時，涉嫌搶走王男身上的1千元，被警方依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆陳姓男子與友人向王姓男子討債時，涉嫌搶走王男身上的1千元，被警方依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

強盜 基隆 討債

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