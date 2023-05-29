3男疑討債未果 持刀威嚇並搶走1千元 全依強盜罪嫌送辦
基隆市陳姓男子與王姓男子疑有債務糾紛，陳與王男相約碰面要討債時，邀2名友人同行助陣。其中1名友人見王不肯給錢，涉嫌持小刀劃傷王男，陳男並涉嫌搶走王男身上的1千元，3人再逃離現場。3嫌到案後否認行搶，警方今天偵詢後，依強盜罪嫌將全案移送檢方偵辦。
陳姓男子昨天凌晨4點多約王男在南榮路碰面，協商還債。陳男邀2名友人同行助陣，其中陳姓友見不滿王男不願還錢，拿出小刀威嚇，衝突中劃傷王男。陳姓主嫌搶走王男身上的1千元後，與2名友人離開現場。王男傷勢並不嚴重，無生命危險。
警方接獲報案，28日晚間拘提陳姓主嫌和持刀傷人的陳男到案，林男另在今早投案。陳姓主嫌承認有拿走王男的1千元，但指那是王男欠他的錢，否認強盜。陳姓友人承認有持刀劃傷王男，但否認強盜犯行。警方今日下午完成偵詢後，依強盜罪嫌將全案送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言