影／搜尋落海女學生 家屬情人灣海邊掛衣「妳快回來」
宜蘭縣國一女學生昨天與男網友到情人灣踏浪遭捲走，消防局搜救人員及海巡署今繼續搜尋，但因瑪娃颱風逼近，外圍環流掀起風浪增強，搜救更困難；女孩的阿嬤上午再度來到海邊，看著滾滾浪濤，她止不住淚水，把孩女衣服吊掛海邊，盼她「趕快回來」。
12歲國中一年級女學生，23日透過交友軟體結識擔任職業軍人的25歲張姓男網友，兩人昨天第一次見面，相約到南方澳情人灣踏浪。張男載她外出，原本在沙灘開心拍照，未料大浪打來全都落海，張男奮力游上岸，女學生被捲落海，至今未尋獲。
搜救行動今天持續進行，消防局動員10多名救難人員及空拍機，海巡署派員搜救，但今天海邊風浪更大，搜救相當困難。
女學生的家屬昨天在海邊撒紙錢，阿嬤哭著聲聲呼喚孫女的名字「「妳快回來，阿嬤在等妳，有沒有聽到….」；今天阿嬤搭計程車又來到海邊等待，「到現在還沒找到」，一波波巨大浪濤襲擊拍岸，她見不到孫女，淚流不止，讓人看了鼻酸。
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