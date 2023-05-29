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值勤穿厚外套被念 台中警狂毆長官
台中市警某分局警備隊涂姓警員，日前值班穿著厚重外套，被督察組蕭姓警官認為服儀不合規定，要求脫下；涂涉暴怒徒手毆打蕭多拳，因他平時習練武術，蕭被打到腦震盪就醫。分局認為涂暴行犯上，依妨害公務、傷害罪嫌送辦，並報兩大過免職，但市警局認為未達免職程度，處分記一大過、調離現地。
據調查，四十七歲涂姓警員在該分局任職多年，常在網路發布練拳、練刀棍等武術影片；日前涂男負責分局一樓值班台勤務，穿著厚重、防風雨的GORE-TEX外套，當時氣溫炎熱，他滿頭大汗，被分局督察組蕭姓警官督導發現。
蕭認為涂不合服儀規定，要求將外套脫下，涂突然失控，出拳攻擊蕭四、五拳，其他警員聽到騷動立即上前制止，蕭經就醫，發現有腦震盪現象。
分局事後調查，除依妨害公務、傷害罪嫌送辦，也以涂不服督導、以下犯上，嚴重影響警譽，情節重大，召開人評會報市警局兩大過免職。
市警局認為免職牽涉警員權益，涂確實攻擊長官，但他自稱精神狀況不佳，有就醫紀錄，尚未達記兩大過免職程度，退回懲處，改記一大過、調地處分。
分局內部指出，涂已多次行為脫序，事發後涂員請假未上班，該分局通令各主管，對督勤長官出言不遜、辱罵者，一律依妨害公務罪嫌法辦。另要求針對勤務不落實警員加強督導，對表現優者敘獎鼓勵。
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