聽新聞
test
0:00 / 0:00

值勤穿厚外套被念 台中警狂毆長官

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市一名分局警備隊員不滿長官督導，涉嫌在上月底揮拳毆打長官，分局祭出一大過處分。圖／本報資料照
台中市一名分局警備隊員不滿長官督導，涉嫌在上月底揮拳毆打長官，分局祭出一大過處分。圖／本報資料照
台中市警某分局警備隊涂姓警員，日前值班穿著厚重外套，被督察組蕭姓警官認為服儀不合規定，要求脫下；涂涉暴怒徒手毆打蕭多拳，因他平時習練武術，蕭被打到腦震盪就醫。分局認為涂暴行犯上，依妨害公務傷害罪嫌送辦，並報兩大過免職，但市警局認為未達免職程度，處分記一大過、調離現地。

據調查，四十七歲涂姓警員在該分局任職多年，常在網路發布練拳、練刀棍等武術影片；日前涂男負責分局一樓值班台勤務，穿著厚重、防風雨的GORE-TEX外套，當時氣溫炎熱，他滿頭大汗，被分局督察組蕭姓警官督導發現。

蕭認為涂不合服儀規定，要求將外套脫下，涂突然失控，出拳攻擊蕭四、五拳，其他警員聽到騷動立即上前制止，蕭經就醫，發現有腦震盪現象。

分局事後調查，除依妨害公務、傷害罪嫌送辦，也以涂不服督導、以下犯上，嚴重影響警譽，情節重大，召開人評會報市警局兩大過免職。

市警局認為免職牽涉警員權益，涂確實攻擊長官，但他自稱精神狀況不佳，有就醫紀錄，尚未達記兩大過免職程度，退回懲處，改記一大過、調地處分。

分局內部指出，涂已多次行為脫序，事發後涂員請假未上班，該分局通令各主管，對督勤長官出言不遜、辱罵者，一律依妨害公務罪嫌法辦。另要求針對勤務不落實警員加強督導，對表現優者敘獎鼓勵。

妨害公務 服儀 傷害罪

延伸閱讀

「台版浩克」5萬交保 健美教練大鬧超商事後感到後悔

大鬧超商捶警腦震盪 「台版綠巨人」起底：世界健美會職業選手

高市6成消防員值勤只睡2小時 最多14人同寢易被干擾

遭懲戒法院判免職 法官「姜媽媽」委屈：判決嚴重錯誤上訴到底

相關新聞

值勤穿厚外套被念 台中警狂毆長官

台中市警某分局警備隊涂姓警員，日前值班穿著厚重外套，被督察組蕭姓警官認為服儀不合規定，要求脫下；涂涉暴怒徒手毆打蕭多拳，...

無照醉騎士撞梅花鹿 人鹿雙亡

20歲謝姓男子昨天凌晨騎機車行經墾丁國家公園社頂公園路時，與一頭梅花鹿碰撞，謝男1時小後被發現送醫仍傷重不治，梅花鹿也慘...

澎湖惠民醫院冒黑煙 起火房間上鎖幸僅冷氣插座燒黑

澎湖縣惠民醫院昨晚9時30分許傳火警，消防局獲報出動6車15人搶救，黑煙從2樓護理之家無人住的舊病房，及行政辦公室冒出，...

獨／台中警大熱天穿外套被督導 揮拳揍督察警官腦震盪

台中市某分局一名警備隊員，在上月底時疑不滿督察督導，要求警員不要在值班台穿防風雨的GORE-TEX外套，滿頭大汗，不合服...

機車離奇衝斷排水護欄 近七旬男子落水已無生命跡象

彰化縣員林市員水路二段石笱排水旁今天傍晚民眾報案，有一輛機車衝斷護欄，疑似有人落水，彰化縣消防局獲報派員搶救，終於在晚間...

台南楠西比丘尼陳屍案 報案男的貨車沾血跡…警方追查

台南檢警偵辦楠西梅嶺李姓比丘尼陳屍產業道路，據知，已在報案的74歲盧姓男子貨車上採到可疑血跡，警今傍晚通知盧男到案說明，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦