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機車離奇衝斷排水護欄 近七旬男子落水已無生命跡象

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市員水路二段石笱排水旁今天傍晚民眾報案，有一輛機車衝斷護欄，疑似有人落水，彰化縣消防局獲報派員搶救，終於在晚間8時發現69歲落水劉姓男子，將他救起，但劉男已無生命跡象，落水原因調查中。

今天傍晚6點半有民眾發現一輛機車掛在員水路二段石笱排水旁護欄，護欄已被撞壞，民眾以為發生車禍報警，但警消到達現場並沒看到落水或受傷的人，再調路口監視器發現這輛機車疑似5點12分就撞斷護欄，一名男子疑似落水。

彰化消防局第二大隊員林分隊、員林西區、大村、花壇、秀水等5個消防分隊共出動各式消防車輛8輛、船艇2輛、救護車1輛、消防人員18人等搜救。

消防局也協調農水署人員調整下游水道閘門降低石笱排水水位以利搜救，在晚間近8時發現劉男，但劉男被救起時已無呼吸、無心跳，送醫急救仍不治。

劉男家住社頭鄉，家屬表示並不知道他出門要去哪裡，發生機車衝斷護欄，人掉進大排，他們也很驚訝，落水肇事原因警方調查中。

員林市員水路二段石笱排水旁今天傍晚6點半民眾報案，有一輛機車衝斷護欄，疑似有人落水，消防人員漏夜搜救。圖／民眾提供
員林市員水路二段石笱排水旁今天傍晚6點半民眾報案，有一輛機車衝斷護欄，疑似有人落水，消防人員漏夜搜救。圖／民眾提供
員林市員水路二段石笱排水旁今天傍晚民眾報案，有一輛機車衝斷護欄，疑似有人落水，消防人員在晚間8時將落水劉姓男子救起，但劉男已無生命跡象。圖／民眾提供
員林市員水路二段石笱排水旁今天傍晚民眾報案，有一輛機車衝斷護欄，疑似有人落水，消防人員在晚間8時將落水劉姓男子救起，但劉男已無生命跡象。圖／民眾提供
員林市員水路二段石笱排水旁今天傍晚民眾報案，有一輛機車衝斷護欄，疑似有人落水，消防人員在晚間8時將落水劉姓男子救起，但劉男已無生命跡象。圖／民眾提供
員林市員水路二段石笱排水旁今天傍晚民眾報案，有一輛機車衝斷護欄，疑似有人落水，消防人員在晚間8時將落水劉姓男子救起，但劉男已無生命跡象。圖／民眾提供

員林 監視器 車禍

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