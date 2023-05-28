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失足遭浪捲走…瑪娃逼近掀4公尺浪高 花蓮童戲水1獲救1失蹤

女會網友被浪捲搜救中！男脫困謊報年齡 對方僅12歲少女

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失足遭浪捲走…瑪娃逼近掀4公尺浪高 花蓮童戲水1獲救1失蹤

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

瑪娃颱風持續向台灣東部海面接近，花蓮沿海風浪逐漸變大，今天新城鄉康樂村加灣外海處浪高已有4公尺，發生2名孩童戲水遭風浪捲走，其中11歲周姓孩童在海上載浮載沉，被岸邊救援隊伍發現。海巡人員使用「遙控式動力救生圈」先把他救起，並持續搜尋另名李姓孩童下落。

海巡署第六海巡隊指出，接獲報案後，隨即派遣巡防艇前往通報海域搜救，12時許巡防艇於加灣外，0.2浬處發現落海孩童，因距岸過近且水深不足，巡防艇無法接近施救，便運用科技施放「遙控式救生圈」救援，成功將他救起。

周姓孩童順利上艇後，海巡人員立即給予保暖措施避免失溫，初步檢傷與了解為國小學童，意識清晰、僅輕微擦傷，另有一名同行民眾落水，現場持續搜救中。

第六海巡隊表示，「遙控式動力救生圈」是海巡署為科技輔勤提升救援能量所購置，採用U型設計及雙渦輪推進系統運作，讓它能在海水中以每秒3公尺的速度，接近有意識的溺水者，並且搭載「雙面推進系統」，不會發生翻船後就失去操作功能的窘境，有效彌補艦船艇無法抵達岸際淺灘救援需求，並以其高機動性增加人員獲救機率。

據了解，來自景美部落的3名小學生出門前跟家長說去附近打球，卻跑到海邊遊玩，由於瑪娃颱風逼近，東海岸風浪變大，出現約4公尺浪高，其中年紀小的周姓男童疑似被浪花沖倒失足落海，另名12歲李姓男童跳海救援，卻也被海浪捲走，第3人嚇得趕緊跑回家跟家長求救。

目前李姓男學生仍不知下落，由於海邊風浪持續變大，增加搜救船艇搜救困難，除了海巡人員在岸邊用望遠鏡搜索，空勤直升機也出動持續尋找。

海巡署呼籲，民眾從事各項水域活動務必注意自身安全，目前受到颱風外圍環流的影響，海象變幻莫測，意外事件發生的頻率更高。民眾如在海上或岸際遭遇急難事故，請撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即前往提供必要協助。

花蓮景美部落有3名小學生跑到加灣海邊遊玩，沒想到2人不慎遭海浪捲入，周姓男學生被救起，李姓男學生仍不知下落。圖／海巡署第六海巡隊提供
花蓮景美部落有3名小學生跑到加灣海邊遊玩，沒想到2人不慎遭海浪捲入，周姓男學生被救起，李姓男學生仍不知下落。圖／海巡署第六海巡隊提供
周姓男童落海尚有意識，海巡隊運用科技輔勤施放「遙控式救生圈」救援，成功將他救起。圖／海巡署第六海巡隊提供
周姓男童落海尚有意識，海巡隊運用科技輔勤施放「遙控式救生圈」救援，成功將他救起。圖／海巡署第六海巡隊提供

海巡署 颱風 小學生 花蓮

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