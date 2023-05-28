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影／高雄ALTIS猛撞分隔島 彈飛對向甩尾撞爛小黃釀2傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓男子今晨駕駛TOYOTA ALTIS轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島後，車彈飛到對向車道，甩尾撞及迎面而來的計程車，造成2車車尾和車頭凹陷毀損，劉及小黃許姓乘客受輕傷，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，23歲劉姓男子今天凌晨2時16分許，駕TOYOTA ALTIS轎車搭載23歲曾姓友人，行經三民區博愛一路，由北往南行駛，疑在熱河街口變換車道不慎，失控自撞路中央分隔島，因撞擊力道大，車子彈飛後，180度轉彎衝向對向車道。

當時55歲黃姓男子駕駛計程車搭載33歲的許姓男子，行駛至該處，劉車噴飛後，甩尾朝小黃猛烈撞及，造成小黃車頭嚴重毀損、保險桿脫落，劉車車尾和車頭凹陷。

警方獲報和救護員趕抵現場，車禍造成劉男頸部擦傷，小黃乘客許男手輕微擦傷，送醫無大礙，劉、黃兩名駕駛酒測值均為0，無酒駕情事。

警方初步研判肇事原因疑劉男變換車道操控不慎釀禍，詳細肇責由警方進一步調查釐清。

劉姓男子今晨駕轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島後，彈飛對向車道撞小黃，造成小黃和自己車子嚴重毀損，釀2傷。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島後，彈飛對向車道撞小黃，造成小黃和自己車子嚴重毀損，釀2傷。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島後，彈飛對向車道撞小黃，造成小黃車頭嚴重毀損。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島後，彈飛對向車道撞小黃，造成小黃車頭嚴重毀損。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島後，彈飛對向車道，甩尾撞及迎面而來小黃。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島後，彈飛對向車道，甩尾撞及迎面而來小黃。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕轎車，行經高雄三民區博愛一路，疑變換車道不慎，失控自撞分隔島。記者石秀華／翻攝

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