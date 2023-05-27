快訊

瑪娃颱風不確定性降低 最新可能走向曝光

屏東市鋁製工廠晚間冒出大火 幸無人員受困受傷

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

今天晚上9點左右，屏東市工業路鋁門窗工廠突竄火舌，不到一會兒，整間廠房便陷入火海一片。屏東縣消防局獲報，出動11輛各式搶救車輛、29名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢在一個小時內撲滅。經殘火處理，疑似電線起火燃燒，現場無人受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

屏東縣工業路7號附近，一家鋁門窗加工廠，今天晚上8點55分左右，突然冒出大量濃煙旋即竄出火舌，對面2樓住戶聽見爆炸聲響外出查看，發現廠房後方一間小房間竄出火舌，趕緊報案，沒多久整個廠房便陷入一片火海。

屏東縣消防局獲報，出動11輛各式搶救車輛、29名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢於9點46分撲滅，經消防員殘火處理，疑似電線起火所致，現場沒有人受傷受困，確切起火原因，有待火調人員調查後釐清。

屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。記者張已亷／攝影
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。記者張已亷／攝影
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。記者張已亷／攝影
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。記者張已亷／攝影
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。記者張已亷／攝影
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。記者張已亷／攝影
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。圖／取自「屏東人屏東市」臉書社團
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。圖／取自「屏東人屏東市」臉書社團
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。記者張已亷／攝影
屏東市工業路上鋁門窗工廠今晚上9點左右竄出火舌，消防局獲報出動人力搶救，於一個小時內撲滅火勢，無人員受困受傷。記者張已亷／攝影

屏東縣 消防員 房間

延伸閱讀

原本準備當導盲犬！超暖阿金落選「轉換跑道」療癒消防員：我來送暖了～

7旬老翁恍神撞爛電箱近千戶停電 台電搶修預計下午4點供電

不只與SK On合作　現代汽車集團斥資1357億攜手LG在美建新電池廠！

顧小孩疼老人！屏東市提高重陽禮金、放寬生育津貼要件

相關新聞

台南梅嶺比丘尼陳屍山徑 頭頸部多處擦挫傷與裂傷出血

台南楠西區梅嶺山上修行的比丘尼，上午被人發現陳屍在偏僻產業道路旁，台南檢警會同法醫初步相驗，發現她頭、頸部多處鈍力造成的...

影／台南梅嶺比丘尼離奇陳屍山徑 死因「外力造成」

一名在台南楠西區梅嶺山上修行的比丘尼，上午被人發現陳屍在偏僻產業道路旁。雖現場沒有打鬥拖行痕跡，但她四肢與頭部有外傷，頭...

影／他禮讓行人遭按喇叭 一怒持刀揮砍後車駕駛濺血

新北市黃姓男子今晚開車因禮讓行人，遭後方汽車駕駛吳姓男子按了一聲喇叭，引起黃男不滿下車理論，涉嫌持刀敲打汽車，吳男為求自...

母目睹國一女兒過馬路遭撞 高雄美女議員聽到這事氣炸

高雄羅姓國一女生昨傍晚徒步走過楠梓區盛昌街，遭右轉機車騎士擦撞受輕傷，當時羅女母親正在對街接女兒放學，目睹騎士撞了女兒逃...

屏東瑪家旗鹽山傳失足意外 山友跌落20米高邊坡無生命跡象

屏東縣瑪家鄉旗鹽山今下午發生民眾摔落邊坡意外，由7人共組的登山團今天進入旗鹽山，其中1人不慎失足摔落約20米深邊坡，消防...

退休男子遭假檢警詐騙 被騙走六千萬元

根據刑事局統計，假冒機構（公務員）詐騙，去年總財損高達新台幣8億3738萬元，今年1月1日至5月22日則達2億2002多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦