屏東市鋁製工廠晚間冒出大火 幸無人員受困受傷

今天晚上9點左右，屏東市工業路鋁門窗工廠突竄火舌，不到一會兒，整間廠房便陷入火海一片。屏東縣消防局獲報，出動11輛各式搶救車輛、29名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢在一個小時內撲滅。經殘火處理，疑似電線起火燃燒，現場無人受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

屏東縣工業路7號附近，一家鋁門窗加工廠，今天晚上8點55分左右，突然冒出大量濃煙旋即竄出火舌，對面2樓住戶聽見爆炸聲響外出查看，發現廠房後方一間小房間竄出火舌，趕緊報案，沒多久整個廠房便陷入一片火海。