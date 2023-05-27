沙灘車無視禁令闖南澳神秘沙灘 警開單告發6人

南澳神秘沙灘近年來意外頻傳，行政院決定禁止沙灘車進入，避免遊客發生危險。圖／讀者提供 行政院日前禁止沙灘車進入宜蘭縣南澳神秘沙灘，但今天有沙灘車業者帶客騎入擅闖，國有財產署與警方在入口處攔截，當場依道路交通管理處罰條例，取締6名遊客駕駛。

財政部國有財產署北區分署宜蘭辦事處主任曾健銘今天接受中央社記者電訪表示，神秘沙灘因生態多樣，加上民國107年發生2起遊客落海意外造成5死，行政院於今年5月中旬決定禁止沙灘車進入，並把此處列為維護取締管理沙灘車的示範區。國產署宜蘭辦事處與警方之後不定期在沙灘稽查，並派員巡守。

曾健銘說，因颱風「瑪娃」逼近台灣，中央氣象局已發布大浪及長浪警戒，近日包括東北部及北海岸等地可能帶來長浪，國產署昨天發文海巡及警方等單位協請協助加強巡邏，若有發現沙灘車載客情形，通報取締。

他表示，業者明知中央已禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘，但今天上午業者仍帶客各自駕駛沙灘車企圖闖入，共約20輛，沙灘車業者隨後因看見執行公務取締，趕緊通知遊客分頭逃竄，最後當場查獲6台沙灘車違法。

警方指出，當時依照道路交通管理處罰條例，以「一車一罰」，對6名把沙灘車騎上一般道路的行為人開單告發，可處新台幣1200元至3600元罰鍰。