影／沙灘車無視瑪娃颱風闖神秘沙灘 國產署警方開單告發

行政院禁止沙灘車進入宜蘭縣南澳神秘沙灘，今天上午沙灘車業者竟冒著瑪娃颱風大浪危險，帶客騎車擅闖神秘沙灘，卻在入口處就被國產署人員及警方發現，開單告發取締6位騎乘行為人「一車一罰」，依違反道路交通管理處罰條例送辦。

南澳神秘沙灘腹地狹窄，2018年曾發生沙灘車被「風狗浪」捲落大海的人命意外，行政院為了安全，日前決定禁止沙灘車進入，並把此處列為維護取締管理沙灘車的示範區。國產署宜蘭辦事處不定期在沙灘稽查，並派員巡守。

瑪娃颱風逼近台灣，中央氣象局昨已發布大浪及長浪警戒，指出這兩天包括東北部及北海岸等地，受到瑪娃從遠方帶來的長浪，儘管海邊天氣晴朗，東海岸的浪高仍可能達到3至5米，避免前往警戒區沿海活動。

國產署宜蘭辦事處有鑑於颱風路徑外圍環流及侵台可能的影響，神秘沙灘將出現長浪。昨上午也發出電子發文給海巡署北部分署第一岸巡隊、縣政府、縣警察局及蘇澳分局等單位，請相關單位協助加強巡邏，如有發現沙灘車載客情形，請一併通報警方取締。

業者明知中央已禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘，今天竟在風浪增強情況下，帶客騎車進入營業。巡查人員上午9點多看見遊覽車及中巴蹤現，將近10點沙灘車業者出租沙灘車給遊客騎乘，前後近20輛沙灘車騎入神秘沙灘。

國產署稽查人車及巡守人員早已等在現場，沙灘車業者看見執行公務取締，趕緊通知遊客掉頭逃竄，一部跑往河床；此時，蘇澳分局南澳分駐所員警也趕到沙灘入口處，攔住沙灘車去路，以「一車一罰」開單告發6名將車騎上一般道路的行為人，依違反道路交通管理處罰條例，每人開罰1200元。

據了解，如果沙灘車業者騎乘範圍擴大，涉及保安林地及進入沙灘，羅東林管處及縣政府也能依法展開取締。