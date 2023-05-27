驚險！高雄聯結車轉彎撞倒騎士 機車卡車頭他幸運逃死

陳姓男子昨日下午2時許駕駛聯結車，行經高雄市鳳山區鳳南路與臨海路口，違規紅燈右轉，當場撞倒騎機車的黃姓騎士，黃機車卡在車頭下，幸運地僅腰部擦挫傷，驚險過程令目睹的過往人車捏了一把冷汗，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，47歲的陳姓男子昨日下午2時許，駕駛聯結車沿鳳山區臨海路由西向東行駛，至鳳南路違規紅燈右轉，當場擦撞64歲黃姓男子的機車，黃連人帶車倒地，機車卡在聯結車車頭下，所幸黃未被車輪輾壓，僅腰部擦挫傷，意識清醒，送醫後無大礙，讓目睹過程的過往人車替黃男捏了一把冷汗。