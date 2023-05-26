頭城外澳沙灘飛行傘失控摔落民宅旁 香港乘客與教練受傷送醫
宜蘭頭城外澳一帶今日上午發生飛行傘墜落事故，來自香港的張姓女乘客與本地鄒姓男教練疑似受到側風影響，失控摔落民宅旁的空地，張女左腳骨折、頭部撕裂傷，教練左腳撕裂傷，2人意識均清醒，被送往陽明交大附設醫院。
宜縣消防局上午10時42分許獲報，頭城外澳慶天宮附近有人操作飛行傘時摔落，派出頭城、礁溪2分隊前往，10時57分許人員到達現場回報，傷者是53歲乘客張女與55歲教練鄒男，11時8分許，分別由頭城91車與礁溪91車送往陽大附醫，11時26分許抵達。
飛行傘教練表示，是受到側風影響導致飛行傘失控摔落；也有消息稱，飛行傘起飛時疑似繩子打結或是卡到雜草，導致操作困難，無法精準控制轉彎方向，教練選擇提早迫降在民宅，與風速較無關係，今天的風速、風向絕對是可以進行飛行傘的天氣。
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