嚇鼠人...台北湯包店赫見「2隻在聚餐」衛生局稽查要限期改善

有民眾到北市延吉街一家餐館用餐，卻驚見蒸籠上有2隻老鼠也在用餐，直呼食慾瞬間沒了就結帳走人，當時店家回應都有找人處理老鼠。北市環保局表示，昨日已在店家附近投藥、今早也有清潔消毒；衛生局說，昨已派員稽查，針對作業場所設施不潔等缺失，要求限期改善，若仍未改善，最重可開罰2億元。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他的朋友5月23日晚上到大安區延吉街一間24H餐館吃飯，店家上了部分餐點後，友人離座去裝醬料時，「看見蒸籠上也在聚餐，瞬間食慾全失到櫃檯結帳不吃了」，店家則回應他們都有找人處理老鼠。

友人認為這次用餐體驗真的很差，怎麼連最基本的衛生都無法維持，「希望貴店將來在衛生方面改進。」

貼文一出引熱議，不少網友直呼好噁心，紛紛留言「這個沒通報衛生局是不會改善」、「如果鼠類都光明正大跑出來吃東西，代表裡面已經是鼠群了」，「4個月前就有人講，有看到米奇和米妮」、「然後蒸籠重複使用⋯」，也有人說「料理鼠王加料中」、「跟老鼠共餐」。

業者事後回應媒體稱，那時候比較晚，附近餐廳都關門，他們那時還在營業，客人有反應，他沒有收錢也說不好意思。原PO對此質疑，真的沒有必要說謊，「請您們試回想前天晚上8點20分左右，延吉街上的餐館、小吃都關門了嗎？也請您回想當天的210元您們有沒有收下？」

環保局水質病媒管制科長范姜仁茂表示，昨天已在店家附近投藥，今早再前往清潔消毒，後續將不定期巡視周遭環境整潔，若必要會視情況再清消。呼籲店家遵循「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」原則，避免廚餘堆積、建築物若有坑洞應填補，優先做好預防、投藥為輔。