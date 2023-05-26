App投資虛幣、飆股詐財逾3億 主嫌栽了

詐團以「貝萊德」投資App四處行騙，刑事局蒐證一年多逮捕卅二名犯嫌。記者曾健祐／翻攝 詐騙集團設立「貝萊德」App，以投資虛擬幣、飆股騙財，刑事局分析一六五資料庫，查獲操控多個洗錢水房的余姓男子涉案；警方調查，余與柬埔寨ＫＫ園區詐團直接聯繫，旗下水房一年多來經手詐款三億多元，近日依加重詐欺、洗錢、組織犯罪將余等卅二人送辦。

據了解，余姓男子（四十一歲）和柬埔寨ＫＫ園區與台灣接洽的主要窗口，長期掌握、主導台灣多個洗錢水房、詐欺電話機房；相關水房、機房另有負責人，余只要認為配合度好、獲利高，就引介他們和柬國詐團合作。

余平時於幕後操控犯罪，與各水房或機房合作都會設置斷點，加深警方查緝難度，因此雖然犯案多年，迄今未曾落網，平時開保時捷、BMW等名車代步。

警方說，近年有多起民眾透過「貝萊德」App投資遭詐騙情事，刑事局電信偵查大隊深入追蹤，鎖定余姓男子及鄭姓男子（四十一歲）涉嫌操控的水房、機房在高雄大寮一處工寮的據點，經報請橋頭地檢署指揮，蒐證一年多後，前後發動五次搜索，在高雄、台南及新竹搜索拘提余、鄭等卅二人，查扣贓款七百多萬元及余的代步轎車。

警方調查，該集團利用App引誘民眾投資，再製作投資標的飆漲的假象，一旦民眾想獲利了結，詐團就將投資者帳號封鎖。詐得投資款後，由鄭姓男子透過旗下水房轉匯到台灣人頭帳戶內，經層層轉帳洗錢，最後用泰達幣打入冷錢包，再轉入「柬埔寨機房」核心幹部帳戶。

警方清查，光是鄭姓男子及其旗下洗錢水房，從二○二一年七月迄今，犯案經手贓款三億多元，擴大偵辦中。