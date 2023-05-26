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飛龍瀑布搜救 空拍尋獲2遺體

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣消防局昨天用空拍機，在飛龍瀑布百米瀑布下方第二處深潭發現失蹤者陳女、黃男的遺體。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局昨天用空拍機，在飛龍瀑布百米瀑布下方第二處深潭發現失蹤者陳女、黃男的遺體。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日發生溪降意外，當時5人獲救2死3失蹤，消防局昨持續搜尋，搜救人員使用空拍機在百米瀑下方第二深潭處拍到兩具遺體，到場發現為27歲陳女、35歲黃男，用直升機吊掛下山，屏東地檢署昨相驗，死者均腫脹，將擇日解剖確認死因，全案4死1失蹤，27歲蕭男尚未尋獲，消防局今持續搜尋。

飛龍瀑布溯溪意外消防局連日來共出動逾百人搜尋，先前發現罹難者37歲彭女、41歲陳男，檢方相驗研判溺水死亡。這幾天霧台山區天氣不穩，消防局持續搜尋，昨上午10點36分，搜救人員用空拍機在百米瀑布下方第二個深潭疑拍到遺體，12點20分搜救人員抵達空拍位置，發現2具遺體是27歲陳女、35歲黃男，直升機吊掛下山。27歲蕭男仍未尋獲。

屏東縣消防局昨天發現失蹤者陳女、黃男的遺體，並請空勤總隊直升機，將遺體搬運下山。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局昨天發現失蹤者陳女、黃男的遺體，並請空勤總隊直升機，將遺體搬運下山。記者劉星君／翻攝

飛龍瀑布溯溪意外，引發各界重視，縣府交旅處昨邀集相關單位討論，盼避免憾事發生。與會中華民國溪谷運動協會理事長凃銘峰說，飛龍瀑布是屬極限挑戰運動，與一般民眾認知溯溪有差異，事前準備計畫、救援與天候因素都要完善考慮。

交旅處長黃國維說，飛龍瀑布所在的佳暮部落是否劃自然人文生態景觀區範圍要由部落討論。縣府會責成相關單位，在官方網頁、前往瀑布途徑中，製作警示牌提醒，原民部落有敏感禁忌區，入山者要尊重部落意見。

飛龍瀑布 空拍機 溯溪 直升機 溺水 警示牌

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