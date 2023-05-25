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南投市八卦山遭棄大量廢土 砂石車頻進出3嫌敗露

中央社／ 南投縣25日電

吳姓犯嫌假藉種植農作在南投市八卦山區租地，卻運來大量廢土摻雜營建廢棄物，由於當地突然有砂石車頻繁進出，居民察覺有異通報環、警查獲廢土及1輛挖土機，再緝獲吳嫌等3涉案人。

南投縣警察局南投分局今天發布新聞稿表示，日前獲報南投市八卦山區1塊土地遭傾倒大量廢土，且摻雜不明廢棄物，經與南投縣政府環境保護局聯手追查，23日緝獲以吳嫌為首的非法業者，全案訊問後依違反廢棄物清理法函送南投地方檢察署偵辦。

南投分局指出，吳嫌等3人以種植農作為由承租這塊土地，卻棄置大量營建混合廢棄物，總重初估約近80輛砂石車的載運量，由於當地短時間突有砂石車頻繁進出，居民察覺有異通報環保局、警方，環、警人員到場果然發現大量廢土，現場查扣1輛挖土機。

南投分局表示，不法業者為節省廢棄物清除處理費，租賃廠房或土地後非法棄置或掩埋廢棄物，嚴重破壞環境及造成髒亂，提醒民眾出租閒置土地或廠房應深入了解承租人用途，避免出租給可疑人士，後續須付出廢棄物清除處理或土壤整治高額費用，將得不償失。

南投 廢棄物 砂石

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