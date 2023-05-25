國3嘉義段轎車撞遊覽車及護欄 飛車墜平面道再波及白車

國3號北上299.6公里中埔水上段，今天10點10分左右，54歲鄧男駕駛轎車不明原因突從中線車道偏向外車道，與遊覽車發生擦撞再撞護欄後，飛車墜落嘉138平面道路，波及到剛好行經道路的一輛白轎車，鄧男臉部撕裂傷，意識清楚，送嘉義聖馬醫院治療，詳細事故發生原因待國道警方進一步釐清。

國道第八公路警察大隊初步調查表示，鄧男原行駛在中線車道，不知何原因突向外側車道偏，與行駛外車道遊覽車的左後車身擦撞，衝撞外側護欄後，掉下嘉138平面道路，波及一輛鄭男白轎車。

行駛外側的遊覽車上32名乘客均無人受傷；撞擊飛車掉落平面道路的54歲鄧男，全身多處擦挫傷，臉部有撕裂傷，意識清楚，送嘉義聖馬醫院治療；白轎車鄭男無受傷；全案交由白河分隊釐清處理中，11點45分現場清除完畢，恢復通車。