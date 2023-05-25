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國道1號南向39.3K兩車碰撞 一人無意識送醫肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國道1號南向39.3K處今天上午發生兩車碰撞，造成36歲林姓小貨車駕駛一度卡困車內動彈不得，警消獲報派員迅速趕抵，經用破壞器材協助救出林男，檢視其身體沒有外傷但意識不清，緊急送醫急救目前未脫離險境，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解今天上午10時41分左右，國道1號南向39.3公里處，發生一起小貨車與汽車碰撞意外，造成36歲林姓貨車駕駛一度卡困車內，車禍現場4車道占用輔助車道及外側路肩，車流一度回堵近5公里。

警消獲報迅速派員趕抵，經用破壞器材協助救出林男，檢視其身體沒有外傷但意識不清，緊急送醫急救目前未脫離險境。事故車輛於11時25分排除車況恢復順向通行，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續國道警方調查離清。

今天上午國道1號南向39.3K處發生兩車碰撞，貨車駕駛一度卡困車內，警消派員到場搶救。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道1號南向39.3K處發生兩車碰撞，貨車駕駛一度卡困車內，警消派員到場搶救。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道1號南向39.3K處發生兩車碰撞，貨車駕駛一度卡困車內，警消派員到場搶救。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道1號南向39.3K處發生兩車碰撞，貨車駕駛一度卡困車內，警消派員到場搶救。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道1號南向39.3K處發生兩車碰撞，貨車駕駛一度卡困車內，警消派員到場搶救。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道1號南向39.3K處發生兩車碰撞，貨車駕駛一度卡困車內，警消派員到場搶救。記者曾伯愷／翻攝

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