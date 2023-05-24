影／海空救難組合再突破 黑鷹直升機成功起降海巡新竹艦
海巡署艦隊分署今天在台北港海巡基地碼頭，首次完成4千噸級新竹艦與10噸級黑鷹直升機的「在港落艦組合訓練」，象徵海巡與空勤總隊未來在海上救援能量可望進一步提升，為海空聯合搜救機制創造歷史新頁。
艦隊分署指出，海巡署為了強化海上搜救能量，逐步提升操作難度，先前已與空勤總隊合作完成5噸級的AS-365海豚直升機，與嘉義艦、新竹艦等10艘1千噸級以上巡防艦的常態性落艦訓練，接著再規劃10噸級UH-60M黑鷹直升機與4千噸級新竹艦的落艦訓練，今天首次在台北港實兵演練。
這次演練主要也是為了驗證4千噸級巡防艦的飛行甲板設施、結構及規格，均符合造艦設計規範，能讓10噸級直升機降落，並完成鉤練繫留，同時再卸除鉤練重新起飛，今天首次嘗試便一次到位順利達成組合訓練目標，令人備受鼓舞。
艦隊分署表示，新竹艦之前已與海豚直升機完成海上航行的降落與起飛訓練，這次先在港內確認與黑鷹直升機均具備落艦能力，未來再視情況逐步規劃海上航行相關演練，期許進一步提升海空聯合搜救機制與效能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言