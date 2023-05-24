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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

影／海空救難組合再突破 黑鷹直升機成功起降海巡新竹艦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

海巡署艦隊分署今天在台北港海巡基地碼頭，首次完成4千噸級新竹艦與10噸級黑鷹直升機的「在港落艦組合訓練」，象徵海巡與空勤總隊未來在海上救援能量可望進一步提升，為海空聯合搜救機制創造歷史新頁。

艦隊分署指出，海巡署為了強化海上搜救能量，逐步提升操作難度，先前已與空勤總隊合作完成5噸級的AS-365海豚直升機，與嘉義艦、新竹艦等10艘1千噸級以上巡防艦的常態性落艦訓練，接著再規劃10噸級UH-60M黑鷹直升機與4千噸級新竹艦的落艦訓練，今天首次在台北港實兵演練。

這次演練主要也是為了驗證4千噸級巡防艦的飛行甲板設施、結構及規格，均符合造艦設計規範，能讓10噸級直升機降落，並完成鉤練繫留，同時再卸除鉤練重新起飛，今天首次嘗試便一次到位順利達成組合訓練目標，令人備受鼓舞。

艦隊分署表示，新竹艦之前已與海豚直升機完成海上航行的降落與起飛訓練，這次先在港內確認與黑鷹直升機均具備落艦能力，未來再視情況逐步規劃海上航行相關演練，期許進一步提升海空聯合搜救機制與效能。

黑鷹直升機重新自新竹艦的飛行甲板起飛升空。圖／艦隊分署提供
黑鷹直升機重新自新竹艦的飛行甲板起飛升空。圖／艦隊分署提供
新竹艦之前已與海豚直升機完成海上航行的降落與起飛組合訓練。圖／艦隊分署提供
新竹艦之前已與海豚直升機完成海上航行的降落與起飛組合訓練。圖／艦隊分署提供
海巡署艦隊分署今天首次完成4千噸級新竹艦與10噸級黑鷹直升機的「在港落艦組合訓練」。圖／艦隊分署提供
海巡署艦隊分署今天首次完成4千噸級新竹艦與10噸級黑鷹直升機的「在港落艦組合訓練」。圖／艦隊分署提供

黑鷹直升機 海巡署 新竹

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