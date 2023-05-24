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女子桃源谷健行滑倒左腳骨折 消防員救援搬運下山送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

50多歲王姓女子今天到新北市貢寮區桃源谷登山步道健行，下午返程途中不慎滑倒，造成左腿骨折，無法行走。消防局接獲報派員救援，利用軟式擔架將她搬運下山，送醫後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點40分接獲報案，指1名女子在桃源谷登山步道跌倒骨折，派遣瑞芳中隊、貢寮、雙溪分隊共7車12人前往救援。

消防人員在約40分鐘後抵達現場，先協助王女固定骨折處，再利用軟式擔架搬運下山，送往基隆長庚醫院救治。

新北市消防局第6大隊長羅億田提醒民眾，從事登山等戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才有同伴在第一時間求救或作緊急處置。如果發生意外，可立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，讓救援能量迅速到位。

50多歲王姓女子今到新北市貢寮區桃源谷登山步道健行時，不慎滑倒造成左腿骨折，由消防人員以軟式擔架將她搬運下山後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
50多歲王姓女子今到新北市貢寮區桃源谷登山步道健行時，不慎滑倒造成左腿骨折，由消防人員以軟式擔架將她搬運下山後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
50多歲王姓女子今到新北市貢寮區桃源谷登山步道健行時，不慎滑倒造成左腿骨折，由消防人員以軟式擔架將她搬運下山後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
50多歲王姓女子今到新北市貢寮區桃源谷登山步道健行時，不慎滑倒造成左腿骨折，由消防人員以軟式擔架將她搬運下山後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
50多歲王姓女子今到新北市貢寮區桃源谷登山步道健行時，不慎滑倒造成左腿骨折，由消防人員以軟式擔架將她搬運下山後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
50多歲王姓女子今到新北市貢寮區桃源谷登山步道健行時，不慎滑倒造成左腿骨折，由消防人員以軟式擔架將她搬運下山後送醫。記者邱瑞杰／翻攝

骨折 貢寮

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