女子桃源谷健行滑倒左腳骨折 消防員救援搬運下山送醫

50多歲王姓女子今天到新北市貢寮區桃源谷登山步道健行，下午返程途中不慎滑倒，造成左腿骨折，無法行走。消防局接獲報派員救援，利用軟式擔架將她搬運下山，送醫後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點40分接獲報案，指1名女子在桃源谷登山步道跌倒骨折，派遣瑞芳中隊、貢寮、雙溪分隊共7車12人前往救援。

消防人員在約40分鐘後抵達現場，先協助王女固定骨折處，再利用軟式擔架搬運下山，送往基隆長庚醫院救治。