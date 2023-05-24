澎湖女遊客戲水突昏迷 直升機緊急後送救人

澎湖1名女遊客昨天上午在澎湖戲水，突然昏迷送醫，發覺是腦幹梗塞，三總澎湖分院昨晚立即啟動緊急醫療任務，申請直升機，將女病患後送台中治療，救回女遊客一命。

據了解，昨天上午，這名33歲的澎湖女遊客在澎湖北海吉貝島，參加水上活動時突然昏迷，經送往吉貝衛生所，衛生所人員發覺危急，馬上從吉貝搭船返抵赤崁碼頭，由澎湖縣消防局救護車急送三總澎湖分院搶救。