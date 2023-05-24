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澎湖女遊客戲水突昏迷 直升機緊急後送救人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

澎湖1名女遊客昨天上午在澎湖戲水，突然昏迷送醫，發覺是腦幹梗塞，三總澎湖分院昨晚立即啟動緊急醫療任務，申請直升機，將女病患後送台中治療，救回女遊客一命。

據了解，昨天上午，這名33歲的澎湖女遊客在澎湖北海吉貝島，參加水上活動時突然昏迷，經送往吉貝衛生所，衛生所人員發覺危急，馬上從吉貝搭船返抵赤崁碼頭，由澎湖縣消防局救護車急送三總澎湖分院搶救。

醫護人員檢查女遊客病情，建議留院觀察，但發現症狀未好轉，經核磁共振才發現腦幹栓塞，三總澎湖分院立即啟動緊急醫療任務，向衛福部空審中心申請直升機，昨晚11點18分，由凌天航空直升機起飛，緊急將女遊客後送台中機場，送往台中中國醫藥大學附設醫院急救，挽回一命。

1名女遊客昨天在澎湖戲水突然昏迷，三總澎湖分院立即啟動緊急醫療任務，由直升機將女子後送台中。圖為凌天航空直升機後送病患資料畫面／擷自凌天航空臉書
1名女遊客昨天在澎湖戲水突然昏迷，三總澎湖分院立即啟動緊急醫療任務，由直升機將女子後送台中。圖為凌天航空直升機後送病患資料畫面／擷自凌天航空臉書

澎湖縣 衛生所 直升機

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