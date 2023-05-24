中警護行人精緻執法兩周 今年迄今抓1062件

為保護行人路權，台中市第六警局從前天（22日）起展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」，針對轄內10大高發事故路口展開取締。第六警分局統計，今年查緝到的汽、機車不停讓行人的違規，已有1062件，此次精緻執法專案，將補充執法強度。

第六警分局表示，從5月22日起，執行為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」專案，針對轄內十大行人高發事故路口，包括福星路與逢甲路口、河南路與西屯路口、文心路與河南路口、台灣大道與文心路口、朝富路與市政路口、大墩十九街與東興路口、台灣大道與福康路口、台灣大道與東大路口、中工二路與天佑街口、台灣大道與玉門路口等，加強行人路權相關違規取締。

第六警分局統計，今年迄今已取締1062件汽、機車不停讓行人違規行為，較去年同期相比增加842件。

第六分局表示，此次專案重點取締項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「非號誌化路口未依標誌、標線、標誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。

第六警分局呼籲，行經行穿線時如有行人應停車讓行人先行，保持停讓習慣；行人也應遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，勿貿然穿越車道。

分局長賈立民也說，除了駕車要禮讓行人外，當角色轉換時，行人也要遵守交通規則，使用人行設施穿越馬路，絕對不要違規橫越馬路。另外，出門外出時盡量穿著顯色衣服，確保交通安全。