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中警護行人精緻執法兩周 今年迄今抓1062件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

為保護行人路權，台中市第六警局從前天（22日）起展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」，針對轄內10大高發事故路口展開取締。第六警分局統計，今年查緝到的汽、機車不停讓行人的違規，已有1062件，此次精緻執法專案，將補充執法強度。

第六警分局表示，從5月22日起，執行為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」專案，針對轄內十大行人高發事故路口，包括福星路與逢甲路口、河南路與西屯路口、文心路與河南路口、台灣大道與文心路口、朝富路與市政路口、大墩十九街與東興路口、台灣大道與福康路口、台灣大道與東大路口、中工二路與天佑街口、台灣大道與玉門路口等，加強行人路權相關違規取締。

第六警分局統計，今年迄今已取締1062件汽、機車不停讓行人違規行為，較去年同期相比增加842件。

第六分局表示，此次專案重點取締項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「非號誌化路口未依標誌、標線、標誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。

第六警分局呼籲，行經行穿線時如有行人應停車讓行人先行，保持停讓習慣；行人也應遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，勿貿然穿越車道。

分局長賈立民也說，除了駕車要禮讓行人外，當角色轉換時，行人也要遵守交通規則，使用人行設施穿越馬路，絕對不要違規橫越馬路。另外，出門外出時盡量穿著顯色衣服，確保交通安全。

依道交條例規定，汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，處1200元以上3600元以下罰鍰，提醒用路人不要因為一時搶快而失了荷包又危害自己及他人之交通安全。

台中市第六警分局從前天開始展開維護行人路權的精緻執法，為期兩周。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局從前天開始展開維護行人路權的精緻執法，為期兩周。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局從前天開始展開維護行人路權的精緻執法，為期兩周。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局從前天開始展開維護行人路權的精緻執法，為期兩周。圖／第六警分局提供

標誌 人行道

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