影／瑞芳警車經斑馬線未禮讓 行人太吃驚不禁轉頭「目送」

新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人，有人拍下影片上傳網路社群平台，引發討論。瑞芳警分局表示，開車警員違規事實明確，已依道路交通管理處條例製單舉發，並會行政處分。

今天上午10點半左右，有人開車行經瑞芳區明燈路三段火車站前時，行車記錄器拍到1輛警車，從火車站旁車道右轉明燈路三段，除了未打方向燈，前方有一對男女走斑馬線橫越明燈路，警車也未停車禮讓，從行人前方往前行駛。行人在警車通過後，像是對警車未禮讓他們感到詫異，向左轉頭觀看警車離去。