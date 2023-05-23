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影／瑞芳警車經斑馬線未禮讓 行人太吃驚不禁轉頭「目送」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人，有人拍下影片上傳網路社群平台，引發討論。瑞芳警分局表示，開車警員違規事實明確，已依道路交通管理處條例製單舉發，並會行政處分。

今天上午10點半左右，有人開車行經瑞芳區明燈路三段火車站前時，行車記錄器拍到1輛警車，從火車站旁車道右轉明燈路三段，除了未打方向燈，前方有一對男女走斑馬線橫越明燈路，警車也未停車禮讓，從行人前方往前行駛。行人在警車通過後，像是對警車未禮讓他們感到詫異，向左轉頭觀看警車離去。

瑞芳警分局表示，這輛警車是參加聯合路檢勤務的九份派出所同仁，開車同仁疏未注意，未禮讓行人違規事實明確，已依道路交通管理處條例製單舉發未禮讓行人、未依規定使用方向燈，同時處分記申誡1次。分局也會做成案例，加強同仁教育訓練，避免類似案件再度發生。

新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人。分局表示，違規事實明確，已製單舉發。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人。分局表示，違規事實明確，已製單舉發。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人。分局表示，違規事實明確，已製單舉發。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人。分局表示，違規事實明確，已製單舉發。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人。分局表示，違規事實明確，已製單舉發。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人。分局表示，違規事實明確，已製單舉發。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 警察 行人地獄

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