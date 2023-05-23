路口精緻執法桃園首日取締511 基層警：名稱換湯不換藥

台南母女過斑馬線被撞，3歲女童慘死意外事件，警政署通令執行不禮讓行人專案，臨時下令昨天起選定100處高發事故路口，改稱「行人高發事故路口精緻執法」延至6月5日，包裝交通執法新專案，桃園市警局今天上午統計，精緻執法第一天路口不禮讓行人213件，總計路口不讓行人專案取締511件，各分局紛紛向民眾宣導，基層警員私下形容「執法換湯不換藥」。

為杜絕台灣地獄惡名，警政署指示5月執行「取締路口車輛不停讓行人專案」為期一個月，針對路口不停讓行人，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開，人行道違規停車與違規臨時停車，取締道路障礙4項違規取締，受台南女童斑馬線慘死事件，警政署指示5月22日至6月5日執行「行人高發事故路口精緻執法」，選定轄區100處高發事故路口，增加「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」取締，令人不解專案名稱更換，執法就會比較「精緻」嗎。

桃園市警局交通大隊統計，高發事故路口精緻執法首日，路口不停讓行人取締213件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開取締10件，人行道違規停車與違規臨時停車取締276件，道路障礙取締12件，合計一天取締511件交通違規，均依法開罰，路口不讓人213人違規汽機車每人開罰汽車3600元、機車1200元。

交大表示，精緻執法第一天取締不讓行人路口，選定高發事故路口100處，包括桃園區23處、中壢21處、楊梅區9處、大園區3處、觀音區1處、大溪區4處、平鎮區8處、龜山區10處、八德區10處、龍潭區5處及蘆竹區6處，希望有效降低傷亡。