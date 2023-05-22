高雄22歲騎士疑未禮讓直行車 轉彎遭千萬賓利撞飛
高雄22歲劉姓男子今下午1時37分許，騎車經過鼓山區裕誠路、華榮路口時，因左轉遭對向直行的白色賓利「Continental GT 」轎車碰撞，劉男身體多處受傷，目前仍未脫險，但賓利車頭鈑金毀損嚴重，該車新車落地價逾1200萬元，預估維修費不菲，詳細肇責由警方調查中。
警方表示，劉男當時騎乘機車沿裕誠路往西方向行駛，劉男跟隨在公車後方，經過華榮路口時，加速往左準備左轉進入華榮路，正巧駕駛白色賓利車的李男沿對向裕誠路直行，在華榮路口撞上正左轉的劉男。
劉男遭撞後噴飛至賓利車頂後才摔落地面，整個人倒地不起，因柏油路面滾燙，附近店家擔心倒地劉男遭豔陽曬傷，自動拿雨傘幫忙遮陽。
警方到場後協助劉男送醫，目前仍在高醫救治，劉男、李男都無酒駕，初步調查該路口無兩段式左轉標誌，劉男可以左轉，但需要禮讓直行車先行，詳細肇責由警方進一步釐清。
熟悉進口名車的車迷，看到車禍照片認出李男駕駛的應為賓利「Continental GT 」車型，根據經銷商資訊，改輛車新車落地價就要1280萬元，從鈑金受損嚴重程度來看，預估維修費不菲。
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