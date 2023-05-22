花288萬租科技測照設備 高雄這8路口26日執法取締

高雄市府岡山、仁武、鳳山及林園地區，易發生闖紅燈交通事故，交通大隊會勘後，擇定8處路口，設置科技測照設備，為節省行政資源，以288萬承租至年底，8處路口科技執法，即日起至25日為宣導期，26日開始取締。

高雄市警局交通大隊指出，警方經多次前往易肇事路口現地會勘，後擇定包括燕巢區深水里與深水路、仁武區高楠公路與八德二路、澄觀路二段與水管路三段、鳳仁路與澄觀路，以及鳳山區鳳松路、曹謹路與博愛路口、大寮區鳳林三路與萬丹路、大寮區大寮路（188市道）與和發路的機車道、林園區鳳林路二段與林園北路等8處路口，設置科技測照設備。

警方表示，8處路口各以每月租金36萬元向業者承租，預計至今年底共需經費288萬元，首度採用租賃方式建置闖紅燈的科技執法設備，除可節省行政資源外，也增加路口闖紅燈照相執法設備、提高易肇事路口執法涵蓋範圍，期以降低道路交通事故發生率。

警方指出，8處租賃式闖紅燈科技執法測照設備，即日起至5月25日止為宣導期，26日起將執法取締，籲駕駛人小心駕駛，以免荷包受損。

另有網友在臉書社團「高雄大小事」質疑，位於三多路與凱旋路的科技執法裝了好一段時間，近期聽聞剛裝好時是有啟動的，但聽說生意太好，遭到民眾陳情給地方的議員或民代前來關說，導致目前關閉狀態，不知這件事是真是假。