快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

載女友人過彎「直直撞」轎車開上騎樓連撞2轎車4機車

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄19歲潘姓女子今上午8時27分許開車載著高姓男友人，行經岡山區大義二路時，疑過彎時車速過快，整輛車往路旁騎樓撞去，波及2輛轎車、4輛機車及兩輛腳踏車，所幸高男、潘女僅受輕傷，兩人送醫後均無大礙。

車禍現場一輛轎車因撞擊力道大，還被潘女轎車壓在車底，轎車零件散落一地，今早事故發生時，路過民眾還以為發生重大車禍，在網路社團議論。

起初員警以為是高男駕車載著潘女發生車禍，後來經警方到醫院調查後，發現當時是無照的潘女載著高男，疑因不熟悉路況肇事，目前兩人仍在醫院休養中。

警方表示，潘女當時是開車沿大義二路由北往南行駛，經過大義二路102號前，因剛好是彎道，高男疑似車速過快，往右手邊騎樓撞擊，波及路邊車輛，所幸當時騎樓無其他行人經過，僅車上兩人受輕傷，潘男無酒駕情形，詳細肇責由交通大隊測繪調查，至於無照部分，則會掣單告發。

高姓男子開車開上人行道，撞到兩輛轎車、四輛機車。記者張議晨／翻攝
高姓男子開車開上人行道，撞到兩輛轎車、四輛機車。記者張議晨／翻攝
高姓男子開車開上人行道，撞到兩輛轎車、四輛機車。記者張議晨／翻攝
高姓男子開車開上人行道，撞到兩輛轎車、四輛機車。記者張議晨／翻攝

車禍 岡山 酒駕

延伸閱讀

北市男謊報身分被回「長不一樣」 下秒軟掉：算了 直接報一報

車上拉K開窗飄臭味引警盤查 2男狡辯味道賴不掉栽了

影像曝光！竹市轎車無視警示柵欄放下 強闖淹水地下道

新竹暴雨！國3關西段轎車衝出公路爆炸起火 駕駛燒成焦屍

相關新聞

「小市民」施克德買廣告籲擺脫行人地獄 高市交通局回應了

台灣交通被外媒評為「行人地獄」，今在各大平面媒體頭版廣告，署名「小市民施克德」的民眾要求政府應全力貫徹交通執法；對此，高...

北市混凝土預拌車轉彎翻覆！大量混凝土流滿地 困住違停機車

黃姓司機今天下午1時許駕駛混凝土預拌車，行經台北市重慶北路、酒泉街口，轉彎時疑似車身過重，重心不穩翻覆，混凝土湧出灑滿騎...

宜蘭街頭飛車追逐！通緝犯蛇行超速 撞上分隔島翻覆

宜蘭24歲陳姓男子涉嫌詐欺等罪遭到通緝，昨日下午載友人駛經冬山鄉，看到警車經過，害怕攔查違規左轉闖紅燈逃逸，警車立刻追上...

影／怪風吹落招牌 女機車騎士遭「包覆」重心不穩倒地

40歲曾姓女子今天下午2時許騎機車行經新北市永和區永和路一段84號前，突然刮起一陣強風，將一旁商家招牌吹落，曾女沒閃過，...

「攻擊伯」酒後愛打人管束43次罰不怕 今起警員輪班守著他

基隆市信義區洪姓男子酒後會攻擊他人，令居民感到害怕。警方2年多來依涉犯刑法送辦39件、管束43次，仍無法防止他滋事。從今...

桃園高鐵站6月中旬起新增科技執法 臨停逾3分鐘開罰

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區卻常常違規停車，「我只停3分鐘」「我接送的人正在出站」等理由向執勤員警請求「通融一下」，造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦