載女友人過彎「直直撞」轎車開上騎樓連撞2轎車4機車

高雄19歲潘姓女子今上午8時27分許開車載著高姓男友人，行經岡山區大義二路時，疑過彎時車速過快，整輛車往路旁騎樓撞去，波及2輛轎車、4輛機車及兩輛腳踏車，所幸高男、潘女僅受輕傷，兩人送醫後均無大礙。

車禍現場一輛轎車因撞擊力道大，還被潘女轎車壓在車底，轎車零件散落一地，今早事故發生時，路過民眾還以為發生重大車禍，在網路社團議論。

起初員警以為是高男駕車載著潘女發生車禍，後來經警方到醫院調查後，發現當時是無照的潘女載著高男，疑因不熟悉路況肇事，目前兩人仍在醫院休養中。

警方表示，潘女當時是開車沿大義二路由北往南行駛，經過大義二路102號前，因剛好是彎道，高男疑似車速過快，往右手邊騎樓撞擊，波及路邊車輛，所幸當時騎樓無其他行人經過，僅車上兩人受輕傷，潘男無酒駕情形，詳細肇責由交通大隊測繪調查，至於無照部分，則會掣單告發。