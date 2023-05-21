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12公分螺絲釘害32輛車破胎 國道警方查辦公共危險罪嫌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道1號125公里5月19日發生螺絲釘刺破32輛車子輪胎案，國道公路警察局第二公路警察大隊循線查出肇事營業大貨車，當天掉落約300根12公分螺絲釘，嚴重影響往來安全之虞，今天表示將依公共危險罪嫌究辦。

國道二隊5月19日上午10點13分接獲報案，國道1號125公里苗栗縣頭屋鄉路段北上車道散落螺絲釘，多輛車子爆胎或破胎，部分故障車停留現場等候拖吊或補胎救援，警車趕往處理，當時滂沱大雨，員警及高速公路局中區養護工程分局苗栗工務段人員，趕緊動用掃街車，清掃路面螺絲釘。

警方調查，現場找到2包螺絲釘塑膠袋，內裝12公分螺絲釘各200根，其中，1包還剩半包，研判應該掉落約300根螺絲釘，其中，一輛大貨車輪胎就中了5、60根螺絲釘，連日來陸續有受害車主報案，目前有32輛大小車子輪胎遭殃。

警方5月19日現場未發現肇事車輛，國道二隊調閱沿途高公局CCTV及Etag影像，追查肇事車輛到案，據了解，司機指稱螺絲釘妥善包裝，不知為何獨掉落2包，造成的損害，保險公司會負責理賠。

警方表示，掉落物五花八門，但12公分螺絲釘體積小，何況高速公路車子速度較快，加上當時大雨，嚴重威脅用路人交通安全，還好沒有因此發生重大交通事故，警方完成卷證資料後，將以公共危險罪嫌，函送苗栗地檢署偵辦。

國道二隊呼籲用路人，裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側，高速公路裝載貨物掉落致肇事，將依道路交通管理處罰條例，處駕駛人3000至1萬8000元罰鍰。

國道1號125公里5月19日發生螺絲釘刺破32輛車子輪胎案，其中一輛大貨車就中了5、60根。圖／民眾提供
國道1號125公里5月19日發生螺絲釘刺破32輛車子輪胎案，其中一輛大貨車就中了5、60根。圖／民眾提供
國道1號125公里5月19日發生螺絲釘刺破32輛車子輪胎案，其中一輛大貨車就中了5、60根。圖／民眾提供
國道1號125公里5月19日發生螺絲釘刺破32輛車子輪胎案，其中一輛大貨車就中了5、60根。圖／民眾提供

國道 高速公路 警察

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