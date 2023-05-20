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別撿！屏東民族夜市見2捆千元假鈔報警 網懷疑有這目的

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市民族觀光夜市近日發生民眾撿到不明紙鈔案件，當事者昨天騎車至攤家吃晚餐，發現地上遺落2捆千元大鈔，好意送到警局，清點後1捆百張，金額10萬，經檢視均為假鈔，民眾擔憂是新穎詐騙手法，有人刻意丟棄，待他人因貪念私吞，再行報案賺取理賠金。

警方呼籲，若撿到來路不明紙鈔，應立即報案，由警方到場協處。

屏東縣民在地方臉書社團發文指出，昨天與家人相約到屏東市民族夜市吃飯，妹妹騎車行經夜市十字路口，發現地上有1捆用橡皮筋綁著的千元大鈔，一段時間後再經過同一地點，又見同樣情況，以為是有人不小心遺落，將鈔票送至鄰近警察局報案，未料警方卻說近期也不少民眾撿到，提醒她們這是一個測驗人心的詐騙手法，鈔票經人刻意丟棄，等他人撿到私吞後，再行報案賺取理賠金。

該文吸引不少網友底下留言分享經歷，有人先前看到2張玩具千元假鈔，沒想到現在進階到丟整綑，另有縣民上次在夜市遇見一樣情況，所幸經一旁店家勸阻，說有人故意丟棄，才沒有撿拾，驚呼「還好沒撿，就是陷阱」，其中1位網友指出，夜市多年前就有發生類似情形，欲詐騙者會以行車記錄器錄影拍攝民眾撿拾畫面，後續跟蹤記錄車牌號碼，縱使是假鈔，對方會報警說你撿到他的是現金，要求賠償，還有行車記錄佐證，「讓你啞口無言」，務必注意。

警方指出，清查近期案件，未發生有民眾因類似紙鈔受害的情形，並呼籲民眾，撿到來路不明的紙鈔，應送交派出所或撥打110請員警到場處理。

屏東市民族觀光夜市有民眾撿到2捆千元假鈔報警，擔憂是新穎詐騙手法；警方呼籲，若撿到來路不明紙鈔，應立即報案，由警方到場協處。圖／警方提供
屏東市民族觀光夜市有民眾撿到2捆千元假鈔報警，擔憂是新穎詐騙手法；警方呼籲，若撿到來路不明紙鈔，應立即報案，由警方到場協處。圖／警方提供

夜市 屏東縣 詐騙

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