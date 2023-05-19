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新莊地下停車場首用電動車滅火毯 還有24小時測溫5秒能灑水

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新莊運動公園地下停車場內，領先全國配置電動車滅火毯，降低車輛失火延燒風險。圖／新北市交通局提供
新莊運動公園地下停車場內，領先全國配置電動車滅火毯，降低車輛失火延燒風險。圖／新北市交通局提供

新莊棒球場近日進行多場球賽，吸引大批民眾湧入，旁邊的新莊運動公園地下停車場更是一位難求，為了強化停車場消防安全，新北市府首創導入「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」，能24小時偵測車體溫度，並於5秒內啟動低壓細水霧消防灑水設備，連接自來水源以給水滅火。

新北市交通局長鍾鳴時今到新莊運動公園地下停車場督導消防救災演練及視察停車場防火設備，他表示，近年來電動車掛牌數大幅成長，該地下停車場內設置8格電動汽車格位，其中2格為快充，為確保充電安全，領先全國配置電動車滅火毯外，現更導入「低壓細水霧消防設備」搭配「熱顯像儀」，偵測灑水自動化提升消防救災安全。

新北交通局停車管理科長蔡柏坤說明，透過熱顯像儀24小時偵測車體溫度，若電動車溫度高於預設定值時，熱顯系統將即時通報服務中心；若偵測到火源時，5秒內就會啟動低壓細水霧消防灑水設備，連接自來水源，持續給水滅火，避免因熱失控而火勢蔓延至鄰近車輛，降低電動車電池自燃延燒的風險。

蔡柏坤表示，電動車起火火載量及高溫、滅火用水量都比傳統燃油車多，相較一般傳統溫度型撒水頭，「低壓細水霧消防設備」的覆蓋範圍大，能在啟動不到2分鐘內將鋰電池、天花板煙霧層和周圍電動車的溫度大幅降低，並洗滌鋰電池起火產生的大量氣體，強化停車場消防安全。

新北市府首創導入「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」，能24小時偵測車體溫度。圖／新北市交通局提供
新北市府首創導入「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」，能24小時偵測車體溫度。圖／新北市交通局提供

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