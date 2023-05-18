影／高雄消防正妹跳花朵舞宣導住警器 網驚「李多慧分身」

高雄市5樓以下住警器裝設率約60%，消防局為提高普及率，搶搭南韓天團BLACKPINK紅遍社群媒體的「花朵舞」熱潮，請來消防正妹陳怡婷，拿住警器跳花朵舞，有別教條式的宣導，短短1周破1萬7000人次觀看，有網友驚訝指「李多慧分身」。

發想以花朵舞宣導住宅加裝住警器創意的「高雄式消防團隊」隸屬於高雄市消防局第一大隊第二中隊，搶搭最近紅遍社群媒體的花朵舞，由在第一大隊的消防正妹陳怡婷擔任主角，陳將住警器藏在兩手間旋轉，配合歌曲跳起花朵舞，給人耳目一新的感覺。

高雄市消防正妹陳怡婷跳花朵舞宣導民眾加裝住警器，讓住警器在手中旋轉，影像吸睛。記者石秀華／翻攝

由於歌曲最後的韓語聽起來像台語的「甘單啦」，第一大隊應景以此宣導民眾安裝住宅用的火災警報器，是很簡單的事情，洗腦旋律加上長腿消防正妹吸睛的花朵舞，短短1周超過1萬7千人次觀看。

擔任宣導短片女主角的陳怡婷，高中畢業考上警專，警專28期畢業，今年32歲，身高170公分，認為當消防員可挑戰自我，又可助人。

為了宣導住警器跳花朵舞，陳苦練2周，不僅記住花朵舞肢體動作，身體跟著節拍律動，還要表情管理，同時要接從空中飛來的住警器，讓沒學過跳舞的她 NG多達15次，所幸憑藉消防員克服困難的特性，持續不斷練習後，成功解鎖高難度的花朵舞。

高雄市消防正妹陳怡婷跳花朵舞宣導住警器，亮麗的外表，有網友驚訝指像「消防版李多慧」。記者石秀華／翻攝

高雄市消防局搶搭「花朵舞」熱潮，宣導民眾住宅加裝住警器，洗腦旋律加上長腿消防正妹吸睛的影片，短短1周超過1萬7千人次觀看。記者石秀華／翻攝

高雄市消防正妹陳怡婷身高170公分，擔任跳花朵舞宣導民眾加裝住警器影片的女主角，亮麗的外表超吸睛。記者石秀華／翻攝

高市消防局指出，目前住警器普及率，5樓以下裝設率約達60%，目前全市針對居住於總樓高5樓以下的住宅場所，例如5層樓以下公寓、透天厝、平房等，或大樓1樓店鋪供「住宅」使用場所的住戶，均可補助住宅火災警報器，每地址補助1次。

高市消防局一大二中隊近日接洽前鎮區各里辦公處，和盛豐里、瑞西里、興中里密切合作，並結合防火宣導的義消以掃街方式，發放並協助裝設，迄今前鎮區已有近3萬戶裝設，裝置率達69%，未來將持續推廣，以提升市民居家防火安全。

消防局表示，若有意願加裝者，可致電轄區各消防分隊詢問庫存狀況，攜帶身分證、戶口名簿等戶籍佐證資料，向轄區消防分隊申請即可。