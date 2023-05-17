網路詐騙出新招？ 「送兵馬俑運費要30萬」這招也能用
台中市新社區48歲賈男到郵局提款30萬元，說要支付兵馬俑運費，行員報警。原來賈男遭詐騙集團「假交友愛情」沖昏頭，「老婆」留言對話稱，「我說要送給老公，爹地才肯給我」，要求賈匯款運定情物兵馬俑；經警方勸說，僅以文字聊天對方就要求匯款，實在不合理，戳破愛情詐騙手法。
昨天上午9點多，東勢警分局新社分駐所接獲新社郵局通報，賈男疑遭詐騙，請警方協助。
警員蘇彥到場了解，賈男於臉書社群結識一名女網友，女網友表示自己的朋友想找男朋友，賈男隨即加入該名女子LINE好友，雙方透過通訊軟體聯絡，聊了3個月後開始以「老公、老婆」相稱，對方突然表示，要送賈男稀有的兵馬俑當定情物，但要先付運費30萬元，對話更稱，「我跟爹地要兵馬俑的時候爹地還不肯給我呢」、「我說要送給老公，爹地才肯給我呢」，賈男深信前往郵局提款。
行員詢問用途聽到，要匯款支付兵馬俑的運費，察覺有異報警。蘇員查看賈男手機通訊內容，判斷是遭「假交友」手法詐騙，耐心解說認識過程「不曾見面僅文字聊天」不該輕易相信，並提出其他詐騙案例向賈男說明類似詐騙手法，賈男才恍然大悟，感謝警方與行員保住他的錢財。
新社分駐所所長藍忠明表示，假交友詐騙通常透過網路、通訊軟體等管道搭訕，以俊男美女圖吸引被害人上鉤，再以甜言蜜語博取感情與信任，佯稱寄包裹、送禮物，運送需付運費或關稅來詐取錢財，呼籲民眾切勿相信。
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