獨／湖口服務區有攝狼！手機偷拍路人裙底 被逮急關機

國道1號北上湖口服務區，日前發生一起偷拍事件。一名年約20歲的男子，將手機開啟錄影模式放在手提袋中，藉機在廁所內以低角度偷拍路過女子胸部及裙底風光，一名女子驚覺被偷拍，立即告知男友並攔下該男報警，警方訊後依妨害秘密罪嫌將全案送辦。

據了解，該名男子將iPhone手機開啟錄影模式，並放在隨身手提袋中，接著走進北上湖口服務區男廁與女廁交界處，等待女子如廁經過時，再將手提袋以低角度偷拍路過女子裙底風光。一名身穿長裙的女子經過時，發現男子舉止怪異，低頭驚見手機正開啟錄影模式朝她裙底拍攝，立即與男友一起攔住男子，報警逮人。

警方到場時，男子還矢口否認偷拍，並將手機關機，警詢時也不願配合解鎖手機，辯稱手機裡有自己不可見人的私密照，不能讓別人看到。由於被害女子指證歷歷，警方訊後查扣該男手機，並將他依妨害秘密罪嫌移送法辦。

國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊表示，本大隊警員接獲通報到場後，該男性嫌疑人已將涉案行動電話關機拒絕打開，然被害人指證歷歷且當場提告，本大隊依法受理及扣押作案工具行動電話1支後，全案依妨害秘密罪嫌移送地檢署偵辦。