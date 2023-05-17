苗栗竹南外海獨木舟翻覆人舟漂流 岸巡官兵即刻救援
海巡署中部第三岸巡隊昨中午接獲民眾118 專線通報，在苗栗縣竹南龍鳳漁港外海有民眾從事獨木舟活動不慎翻覆，落海民眾爬上翻覆獨木舟上隨波漂流，經岸巡官兵結合民間救難人力前往救援，最後順利將2名落難民眾救上岸。
海巡署指出，昨中午報案人稱說，龍鳳漁港外海 1.5 海浬處有民眾從事獨木舟活動，因初次來到陌生海域且操作不慎導致翻覆，落海民眾攀附在翻覆獨木舟上漂流，無可奈何。
轄區第三岸巡隊隨即啟動救援機制，派遣龍鳳安檢所及龍港機動巡邏站出動救生艇及遙控式動力救生圈等相關救援裝備，並協調當地友好漁民前往現場投入搜救。過程中，2名待援民眾均由第三岸巡隊救生艇順利接駁上艇救援上岸，獨木舟也由救生艇拖行帶回；經初步檢視該2名落海男子身體狀況均良好無需就醫。
第三岸巡隊呼籲，夏季來臨，民眾從事水上休閒活動時，務必穿著救生衣，並隨時注意週邊水域環境與天候狀況，以維自身安全；另民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，請利用「118」免費服務專線，海巡署及相關單位將立即派員馳赴救援。
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