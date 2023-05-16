影／充氣橡皮艇下海卻愈划愈遠 多虧海巡隊救援

一對住新竹市的中年夫婦昨天南下屏東恆春半島度假，兩人今天上午共乘充氣式橡皮艇從恆春鎮萬里桐下海，因受梅雨鋒面影響海象不佳，小艇被海流帶離，兩人使勁划回岸上，卻不敵海流和強風，因離岸愈來愈遠，2人又體力耗盡，急向海巡署報案，恆春海巡隊派遣線上巡邏艇前往救援，安全載返墾丁後壁湖漁港，結束這場海上驚魂記。

海巡署第8巡防區指揮部今天上午11時28分接獲118通報，指恆春鎮水泉里萬里桐海域，有2名遊客自駕充氣式橡皮艇遊憩時，遭海流帶離，恆春海巡隊接獲通報派遣線上巡邏艇前往通報海域，現場風力約5至6級、陣風8級，於11時31分在離岸1公里處發現漂流橡皮艇，2人明顯體力不支，無法划回岸際，海巡人員將2人帶上艇，提供飲用水及保暖，12時10分載返後壁湖港。