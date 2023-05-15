天道盟同心會租名車不還恐嚇「拿錢買回」 和運也受害

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

天道盟同心會吳濬豪、吳志洋兄弟檔，在新北市蘆洲區開設合發當鋪，以合法掩飾非法，找來公司負責人充當人頭向和運租車、歐悅租賃租名車，接著便將車輛藏起，向租車公司恐嚇要求回購，新北地檢署上月18日指揮新北市刑大偵七隊兵分9路搜索，複訊後向新北地方法院聲押禁見兩嫌獲准。

檢警調查，吳姓兄弟檔去年起經營合發當鋪，找來急需現金週轉的小公司負責人，給負責人一筆費用後要求對方以公司名義向歐悅租賃、和運租車租借賓士AMG、S580、E43三款高階車輛，付掉頭期後便將車輛藏放停車場，再向和運和歐悅恐嚇要求將車輛購回，合計三輛車總價值高達2100萬餘元。

檢警蒐證後，上月18日由新北地檢署檢察官張維貞指揮新北市刑大兵分9路搜索當鋪等處，帶回吳姓兄弟檔等人，並在新北市五股區的社區大樓地下停車場找回三輛豪車，另查扣現金250萬元、手機、存摺等，複訊後針對吳姓兄弟檔向新北地院聲請收押禁見裁准。

新北地檢署檢察官張維貞指揮新北市刑大兵分九路搜索當鋪等處，找回被藏放的三輛豪車。圖／新北市刑大提供
新北地檢署檢察官張維貞指揮新北市刑大兵分九路搜索當鋪等處，找回被藏放的三輛豪車。圖／新北市刑大提供

兄弟 當鋪

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