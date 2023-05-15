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賓士撞賓士 陳冠霖驚傳車禍「安全氣囊爆開」：美女完全不煞車來Kiss我

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賓士撞賓士！藝人陳冠霖「安全氣囊爆開」：美女完全不煞車來Kiss我

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

本土劇8點檔藝人陳冠霖今天下午在新北市發生車禍，下午3時許他駕駛賓士轎車在永安大橋往蘆洲方向，遭後方另1輛賓士車追撞，後車車頭嚴重損毀，幸好雙方都有繫安全帶，沒有嚴重受傷。

陳冠霖事後在臉書貼出車禍照片，並稱：「老天爺愛笨小孩，知道我勤儉持家；要讓我換車也不是這種方法」、「美女，你是完全不煞車的來Kiss我，厲害了。」

據了解，陳冠霖當時開車從快速道路銜接永安大橋，準備下蘆洲端匝道時停等紅燈，後方突然被猛烈追撞，安全氣囊瞬間炸開，他形容幸好自己有繫安全帶，否則撞擊力道這麼強，整個人應該會直接飛出去。

陳冠霖立刻透過手機app報案，員警迅速到場處理，肇事的賓士轎車由55歲許姓女子駕駛，雙方都沒有酒駕，警方依交通事故測繪處理，詳細肇事責任尚需調查釐清。

陳冠霖表示自己沒有大礙，但手有些腫，似乎還有些內傷，應該會再安排去醫院檢查，車子則被撞到變形，空調壞了，安全氣囊也爆了，修車廠說要花兩個月的時間修理，讓他覺得有些苦惱，不過至少人沒事。

藝人陳冠霖今天下午駕駛賓士轎車在永安大橋往蘆洲方向，遭後方另1輛賓士車追撞。記者林昭彰／翻攝
藝人陳冠霖今天下午駕駛賓士轎車在永安大橋往蘆洲方向，遭後方另1輛賓士車追撞。記者林昭彰／翻攝
藝人陳冠霖今天下午駕駛賓士轎車在永安大橋往蘆洲方向，遭後方另1輛賓士車追撞。記者林昭彰／翻攝
藝人陳冠霖今天下午駕駛賓士轎車在永安大橋往蘆洲方向，遭後方另1輛賓士車追撞。記者林昭彰／翻攝
藝人陳冠霖今天下午駕駛賓士轎車在永安大橋往蘆洲方向，遭後方另1輛賓士車追撞。記者林昭彰／翻攝
藝人陳冠霖今天下午駕駛賓士轎車在永安大橋往蘆洲方向，遭後方另1輛賓士車追撞。記者林昭彰／翻攝

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