高雄4歲萌童走失見警察叔叔嚇到 「北極熊」讓她笑了
高雄4歲吳姓女童前晚趁阿嬤洗澡時，跑到屋外迷路，民眾擔心安危報警；女童見男警嚇到不敢說話，警方買點心安撫，直到女警拿北極熊布偶演行動劇，女童才破涕為笑；警方尋求里長幫忙巧遇家屬，助女童平安返家。
警方指出，吳姓女童前晚6時許，原本待在高雄鳳山區的阿嬤家中，後來阿嬤上樓洗澡，女童見玩伴於門首呼喊，便逕自跑到外面。隨後在瑞興路超商前迷了路，民眾見女童獨自一人在街上閒晃報警。
鳳山警分局成功派出所巡佐謝志健、警員廖裕宏獲報到場，趨前關心詢問，但女童疑似看到警察叔叔過於害怕，不太回答，警方先在現場挨家挨戶詢問，結果民眾均不認識女童。
警方為安撫女童，廖警自掏腰包到超商買布丁和麵包後，將她帶回派出所，實務訓練生女警張鏸香見女童到陌生環境仍不願意開口，拿出北極熊布偶演行動劇陪玩，才讓女童敞開心房露出笑容。
警方分頭尋求里長幫忙，注意有無小孩走失，正好遇女童家屬前來求助，女童阿嬤和母親焦急趕到派出所，和女童歡喜團圓，並感謝警方幫忙，女童臨走前還開心與警方合照比YA道別。
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