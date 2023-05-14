高雄4歲萌童走失見警察叔叔嚇到 「北極熊」讓她笑了

高雄4歲吳姓女童前晚趁阿嬤洗澡時，跑到屋外迷路，民眾擔心安危報警；女童見男警嚇到不敢說話，警方買點心安撫，直到女警拿北極熊布偶演行動劇，女童才破涕為笑；警方尋求里長幫忙巧遇家屬，助女童平安返家。

警方指出，吳姓女童前晚6時許，原本待在高雄鳳山區的阿嬤家中，後來阿嬤上樓洗澡，女童見玩伴於門首呼喊，便逕自跑到外面。隨後在瑞興路超商前迷了路，民眾見女童獨自一人在街上閒晃報警。

鳳山警分局成功派出所巡佐謝志健、警員廖裕宏獲報到場，趨前關心詢問，但女童疑似看到警察叔叔過於害怕，不太回答，警方先在現場挨家挨戶詢問，結果民眾均不認識女童。

警方為安撫女童，廖警自掏腰包到超商買布丁和麵包後，將她帶回派出所，實務訓練生女警張鏸香見女童到陌生環境仍不願意開口，拿出北極熊布偶演行動劇陪玩，才讓女童敞開心房露出笑容。