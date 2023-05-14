快訊

陳建仁確診緊急取消行程 行政院：在家休養實施0+n

預防肌少症就要把肌肉練多 骨科醫詳解做什麼運動才能增肌

悠遊卡「嗶」沖繩半年僅賺幾千元 柯「了不起成就」挨轟打腫臉充胖子

高雄4歲萌童走失見警察叔叔嚇到 「北極熊」讓她笑了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄4歲吳姓女童前晚趁阿嬤洗澡時，跑到屋外迷路，民眾擔心安危報警；女童見男警嚇到不敢說話，警方買點心安撫，直到女警拿北極熊布偶演行動劇，女童才破涕為笑；警方尋求里長幫忙巧遇家屬，助女童平安返家。

警方指出，吳姓女童前晚6時許，原本待在高雄鳳山區的阿嬤家中，後來阿嬤上樓洗澡，女童見玩伴於門首呼喊，便逕自跑到外面。隨後在瑞興路超商前迷了路，民眾見女童獨自一人在街上閒晃報警。

鳳山警分局成功派出所巡佐謝志健、警員廖裕宏獲報到場，趨前關心詢問，但女童疑似看到警察叔叔過於害怕，不太回答，警方先在現場挨家挨戶詢問，結果民眾均不認識女童。

警方為安撫女童，廖警自掏腰包到超商買布丁和麵包後，將她帶回派出所，實務訓練生女警張鏸香見女童到陌生環境仍不願意開口，拿出北極熊布偶演行動劇陪玩，才讓女童敞開心房露出笑容。

警方分頭尋求里長幫忙，注意有無小孩走失，正好遇女童家屬前來求助，女童阿嬤和母親焦急趕到派出所，和女童歡喜團圓，並感謝警方幫忙，女童臨走前還開心與警方合照比YA道別。

高雄4歲吳姓女童在鳳山區瑞興路走失，見到警察叔叔嚇到不敢說話，實習女警拿北極熊演行動劇，讓女童嶄露笑顏。記者石秀華／翻攝
高雄4歲吳姓女童在鳳山區瑞興路走失，見到警察叔叔嚇到不敢說話，實習女警拿北極熊演行動劇，讓女童嶄露笑顏。記者石秀華／翻攝
高雄4歲吳姓女童在鳳山區瑞興路走失，女童吃警方買的布丁點心，在實習女警拿北極熊演行動劇逗弄下，才敞開心房。記者石秀華／翻攝
高雄4歲吳姓女童在鳳山區瑞興路走失，女童吃警方買的布丁點心，在實習女警拿北極熊演行動劇逗弄下，才敞開心房。記者石秀華／翻攝
高雄4歲吳姓女童在鳳山區瑞興路走失，警方買布丁安撫，實習女警拿北極熊演行動劇，讓女童敞開心房。記者石秀華／翻攝
高雄4歲吳姓女童在鳳山區瑞興路走失，警方買布丁安撫，實習女警拿北極熊演行動劇，讓女童敞開心房。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓女童走失，所幸民眾報警，警方將她帶返所，阿嬤和女童歡喜相聚。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓女童走失，所幸民眾報警，警方將她帶返所，阿嬤和女童歡喜相聚。記者石秀華／翻攝
高雄4歲吳姓女童在鳳山區瑞興路走失，見到警察叔叔關心詢問，一度被嚇到，不敢開口說話。記者石秀華／翻攝
高雄4歲吳姓女童在鳳山區瑞興路走失，見到警察叔叔關心詢問，一度被嚇到，不敢開口說話。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓女童走失，警方將她帶返所，找到家人，她臨走前還開心與警方合照比YA道別。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓女童走失，警方將她帶返所，找到家人，她臨走前還開心與警方合照比YA道別。記者石秀華／翻攝

阿嬤 北極熊 超商

延伸閱讀

辦桌文化轉戰國際市場 高雄最難訂火焰櫻桃烤鴨宴

岡山籮筐小趕集今登場 比基尼辣妹清涼吸睛

高雄3天2起樹木無風自倒壓壞3車 特斯拉車主最衰

友善城巿？催生3年還是無法可管 高雄議員怒毛孩被當廢棄物燒

相關新聞

兒少交安死傷攀升 去年逾2.6萬人

兒少交安死傷人數不斷攀升，根據交通部道安委員會統計，去年因交通事故死傷的兒少逾二點六萬名，較前年增加一五八九人。靖娟基金...

撞死台南3歲女童 肇事孕婦靈堂下跪

台南3歲余姓女童過行穿線時遭杜姓孕婦駕車撞死，余母也重傷，杜女昨在事隔五天後，昨現身女童靈堂下跪獻花，余父見狀阻止杜女下...

影／五股七旬老翁殺死愛喝酒的老友 警方火速緝凶

新北市五股區昨天發生凶殺案！在觀音山區經營五金配件工廠的73歲葉姓老翁，不堪分租廠房的56歲陳姓男子經常酒後鬧事，去年將...

機車騎進騎樓 3天5罰單 反控遭駁回

基隆76處騎樓今年3月起開放可依規定合法停車，但呂姓女騎士去年4月把機車騎到騎樓內，民眾以監視器影像檢舉，警方認定有「行...

盼終結行人地獄！ 「行人安全大富翁」上午快閃 7縣市大串聯

台南市「行人地獄」事件3歲女童喪命，引起國人激憤，網紅「Cheap」與多個路權團體，將於今天母親節上午在台南事發地點，以...

大火烈焰照亮夜空 桃園新屋烤漆廠母親節凌晨失火

桃園市新屋區聚賢路一處汽車烤漆廠今凌晨接近3時發生火警，起火點為一樓車庫，因廠內擺放烤漆設備及民生物品，多屬易燃物，現場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦