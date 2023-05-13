高雄那瑪夏水蜜桃熱銷6萬盒 六龜警強化護果防宵小

全台最早熟又香甜的高雄那瑪夏水蜜桃，目前正值盛產旺季，受缺水影響，反倒甜度升到14度，近期對外熱銷近6萬箱，目前山區還有不同品種更香脆的六月桃將陸續採收，為避免宵小覬覦夜間潛入果園行竊，六龜分局貼心啟動「護果專案」，幫助果農強化防竊巡邏。

「那瑪夏水蜜桃尚甜！尚好呷！讚！」前鎮區鎮東里長蔡川士14年不間斷，前天出借里辦公室外場地，力挺那瑪夏果農愛心義賣，短短2小時不到，700多盒的水蜜桃、300多盒的紅黃肉李及龍鬚菜等全都銷售一空。

那瑪夏區長孔賢傑指出，今年那瑪夏水蜜桃品質是有史以來最佳、甜度平均高達14度，在2周前開賣，立即引起饕客廣大迴響，至今預估已銷售6萬盒，果農仍陸續採收中，而接下來還有不同品種更香脆的六月桃，即將問世。

果農潘清良指出，那瑪夏山區海拔、土壤正適合栽種水蜜桃，因此，部落有不少族人都是種植水蜜桃逾20以上的資深果農，雖然今年受乾旱影響，部分農民為了取水灌溉吃盡苦頭，但產季到來，無論在口感、大小、產量上，都維持著高品質表現。