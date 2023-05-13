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衰爆！高雄路樹倒塌擊中特斯拉 車主逛夜巿回來看到傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

新竹有特斯拉掉進馬路天坑，高雄也有特斯拉車主運氣衰爆，黃姓車主昨晚將車子停在路邊停車格，逛六合夜市；不料，天降橫禍，路樹突然倒塌，不偏不倚砸中特斯拉，讓車主當場傻眼，有民眾拍下影像慶幸指，好險本來要停那個位置，差點中獎。

新興警分局警方指出，昨晚10時13分許，接獲民眾報案，指位於中山一路靠近六合夜市旁的路樹倒塌，警方前往處理，只見路樹樹枝當場壓中一輛特斯拉。

當時特斯拉黃姓車主正在逛六合夜市，接獲警方通知，看到愛車被砸，當場傻眼。高市府工務局養工處接獲警方通報，派廠商前來處理，直到今晨路樹順利清除。

有民眾拍下特斯拉慘遭路樹擊中的畫面，貼上臉書社團「爆廢公社」及網路社群「記者爆料網」，目擊民眾當下拍下畫面，指「特斯拉是犯沖嗎？不是掉天坑就是被路樹壓到，話說那個位置本來是我要停的，差一點就中獎」。

有網友直說，「拉拉最近需要祭改」、「可憐的特斯拉，政府應該會賠車主」、「為什麼又是特斯拉，上次掉進洞裡也是特斯拉，應該去找媽祖拜拜」。

高雄市新興區中山一路的路樹倒塌，當場擊中停在路邊車格的特斯拉，讓車主當場傻眼。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區中山一路的路樹倒塌，當場擊中停在路邊車格的特斯拉，讓車主當場傻眼。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區中山一路的路樹倒塌，當場擊中停在路邊車格的特斯拉。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區中山一路的路樹倒塌，當場擊中停在路邊車格的特斯拉。記者石秀華／翻攝

特斯拉 路樹 六合夜市

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