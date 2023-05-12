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長照悲歌！北市八旬老母不堪折磨手弒腦麻子 以5萬元交保

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長照悲歌！北市八旬老母不堪折磨手弒腦麻子 以5萬元交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市松山區今天發生長照悲歌，林姓腦麻男子慘遭其母，八旬林母則坦承不堪長年照顧折磨，親手弒子。林母被依殺人罪嫌移送台北地檢署複訊，由於她坦承不諱，檢方諭知以5萬元交保。

北市松山分局今天上午7時58分獲報，指復興北路巷弄內一處民宅內有人需要急救，救護人員到場時，53歲林男已無呼吸心跳、明顯死亡。

林男外籍看護供稱，一早7時許起床盥洗返回房間時，發現床上的林男口鼻被封住，失去呼吸心跳，林母則呆坐床邊、不斷哭泣。

林母表示，兒子長期需要人照顧，自己年事已高，身心俱疲「真的累了」，所以痛下殺手，親手了結愛子生命。

據悉，林男年幼時因接種日本腦炎疫苗產生副作用，導致重度腦性麻痺，無法行動、言語，長期倒臥在床，平時只能發出「哼、嗯」等聲音，由家人照顧整整50年。

檢警調查，林母、林父膝下共3子，死者最小，與父母、看護住在民宅1樓，長子夫婦及孫子一家3口住在同棟民宅2樓，二子則住在附近其他地方。

林男家中經濟雖小康，但林父中風、同樣言行不便，需要人照顧，林母又高齡，近期家庭成員接連有人確診新冠肺炎，心情起伏較大，疑似因此身心俱疲，擔心兒子未來無人照顧，為求解脫而痛殺愛子。

北市松山發生老母弒子的長照悲歌，由於老母坦承不諱，北檢複訊後以5萬元交保。記者蔣永佑/攝影
北市松山發生老母弒子的長照悲歌，由於老母坦承不諱，北檢複訊後以5萬元交保。記者蔣永佑/攝影

北市 長照 殺人 兒子 腦性麻痺

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