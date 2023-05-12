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心碎母親節...台南3歲女童車禍亡 母聞死訊淚崩：我想要她回來

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死、母親重傷住院，昨天經3小時多開刀順利，原本擔心妻子傷勢，一直隱瞞女兒死訊的余父，直到今天才告知妻子「妹妹走了」，母親節前夕得知與愛女天人永隔，母親低頭泣訴「我想要她回來我身邊。」

女童母親因這場事故，肝臟破裂，肋骨斷裂、骨盆破裂，痛得無法翻身。醫護人員擔心讓她知道女兒已過世，情緒起伏太大，會影響傷勢，建議先不讓她知道女兒的事。因此，妻子問女兒在哪，余父還騙她在別家醫院治療。

昨天女童母親經3小時多開刀，余父認「 妹妹也一定在開刀房保護阿母」，確認妻子開刀順利，稍後恢復元氣，今天上午才緩緩向妻子道出「妹妹走了」，反問丈夫「你不是說妹妹等我好起來嗎？」、「我想要她回來我身邊」，低頭哭泣，余父則強忍悲傷，不斷安撫妻子「我們要讓她的犧牲有代價」，旁人見狀也鼻酸。

余父不但要照顧妻子，還要到靈堂陪伴妹妹，「原諒爸爸今天不能有太多時間陪伴你，因為醫院也需要我在場」。除了親朋好友之外，他提到還是很多不認識的叔叔、阿姨、哥哥、姐姐到靈堂來看妹妹，甚至參與救助人員也來了，帶玩具、鮮花、糖果給妹妹。

他也向妹妹報告，因為大眾的愛心及關懷，讓妹妹的玩具爆滿，只好暫時先收起來；等事情告一個段落，他也打算帶著妻子和妹妹的照片，把這些愛心送給更需要的小朋友。

余父打算等事情告一個段落，他也打算帶著妻子和妹妹的照片，把外界捐贈給妹妹的玩具，送給更需要的小朋友。圖／讀者提供
余父打算等事情告一個段落，他也打算帶著妻子和妹妹的照片，把外界捐贈給妹妹的玩具，送給更需要的小朋友。圖／讀者提供

愛心 台南 母親節

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