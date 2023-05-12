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影／輔助駕駛最常見車禍3實例！ 國道警：請認真看前方

聯合報／ 記者林保光／即時報導

「輔助駕駛不等於全自動駕駛！」國道警察一再宣導這句駕駛觀念，不過近日在國道上，仍一再發生駕駛人使用汽車輔助駕駛系統而肇禍的事故。國道警察搖頭嘆息，「會出事，都是完全沒看前方」。

警方了解，使用輔助駕駛系統最常見的事故，是駕駛開「自動駕駛系統」或「ACC主動式車距調節巡航系統」而肇禍。

國道警察第五大隊交通組長劉駿業說，自動駕駛系統一旦遇到前面有靜止物，可能無法立即判斷出來，如果駕駛人又沒看前方，在無法立即減速下就容易肇事，近年特斯拉車禍都因此發生；使用ACC系統，就是俗稱「自動跟車」的輔助駕駛系統，因為跟車系統如果遇到前方車輛變換車道，系統會突然找不到跟蹤目標，前方一有靜止物就完了。

國道警察局一再透過宣導影片，強調「輔助駕駛不等於全自動駕駛」前車在靜止狀態或頭前車車速相差過大，使用駕駛輔助系統可能無法運作，如果見高速公路門架上的資訊可變標誌(CMS)上顯示車況，還是暫且別用輔駕系統。

劉駿業說，車輛具備的系統只是輔助，車輛在行進間，警方並無法立即察覺哪輛車正使用輔助駕駛，也無法預先攔阻，只能靠平時宣導來教育駕駛人，雙手還是握方向盤，不能完全不看前方，提醒駕駛人還是得要隨時注意前方動態，以策安全。

車輛在國道上使用輔助駕駛系統出車禍。記者曾伯愷／翻攝
車輛在國道上使用輔助駕駛系統出車禍。記者曾伯愷／翻攝

國道 警察

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