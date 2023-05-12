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長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市松山區一名患有重度小兒麻痺男子今早被發現陳屍家中，口鼻有膠帶封住痕跡，其母在屋中哭泣不止，警方初判有他殺嫌疑，已將婦人帶返警所偵詢釐清案情。

警方調查，台北市松山分局民有派出所今早7時許接獲轄內民家中菲律賓籍看護報案，稱家中有人死亡，員警到場發現，53歲林男倒臥房間床上，口鼻被膠帶封住，已明顯死亡。林男的79歲母親同在房內，坐在床邊哭泣不止，便將林母帶返偵詢。

據悉，林男是極重度身心障礙者，行動不便，平時與母親、看護同住在復興北路的民宅內。看護指稱，他一早前往林男房間，發現房間門被反鎖，拿鑰匙開門後，發現林男及林母在屋中，林男口鼻被封，明顯死亡，嚇得立刻報警處理；林母情緒回穩後透露，自己高齡，不堪長期照顧病子，身心俱疲之下，痛心殺害林男。

警方表示，目前已派出鑑識人員到場採證，也將現場人員帶返警所偵詢中，詳細案情有待調查釐清。在母親節前發生憾事，令人痛心。

台北市松山警分局介入偵辦中。記者李隆揆／攝影
台北市松山警分局介入偵辦中。記者李隆揆／攝影
北巿年近八旬高齡母不堪長照身障子，身心俱疲　涉嫌以膠帶封口鼻殺死兒子。記者李隆揆／翻攝
北巿年近八旬高齡母不堪長照身障子，身心俱疲　涉嫌以膠帶封口鼻殺死兒子。記者李隆揆／翻攝

北巿年近八旬高齡母不堪長照身障子，身心俱疲　涉嫌以膠帶封口鼻殺死兒子。記者李隆揆／翻攝
北巿年近八旬高齡母不堪長照身障子，身心俱疲　涉嫌以膠帶封口鼻殺死兒子。記者李隆揆／翻攝

小兒麻痺 北市

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