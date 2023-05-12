聯華彰化北斗廠大火 六旬員工死裡逃生今含淚出院

聯華彰化北斗廠魏姓員工今天出院，對員榮醫療體系滿懷感激。圖／員榮提供

聯華食品彰化北斗廠上（4）月25日發生火災，釀成9死13傷，當時送到員榮員榮醫療體系已無呼吸心跳的62歲魏姓員工，經跨科醫療團隊全力搶救，今天出院；魏姓員工對於過去17天與命運搏鬥，說到激動處滿眼是淚。

魏姓員工表示，他罹患三高、糖尿病，腎臟功能也不好，心臟裝兩根支架，同事告知他從火場被救出時已無呼吸心跳，在工廠外CPR（心肺復甦術）雖回復生命徵象但送醫途中又沒呼吸心跳，情況十分危急，連救護車都在路邊暫停，司機下車加入搶救，可是他被送到員榮時仍停止心跳。

魏姓員工今天感謝妻子當時堅持把他留在員榮救治，因為員榮有醫術精良、經驗豐富的急救醫護團隊和先進的高壓氧設備，才把他從鬼門關前救回來。

聯華彰化北斗廠大火發生後，有3名傷患被送到員榮醫療體系，兩人已出院，今天傷勢最嚴重的魏姓員工也出院，員榮獻花，祝福他此後平安健康。

「每當救回ㄧ個寶貴的生命，就是圓滿了一個家庭的幸福」張克士說，先前他在台中榮總執業專長就是心臟內科與急重症救護，深知要將到院前死亡患者救回是很困難，能能把人從死神手中救回來對醫療團隊是很令人振奮與感動的事，當魏姓患者重新恢復心跳的那一刻，他內心感動於生命的堅韌與可貴，也感恩全體醫療團隊的努力。

員榮體系醫療副院長涂川洲指出，魏姓病患在病況穩定後，將安排身心科醫師針對「創傷後症候群」予以關懷與治療。

35歲黃姓越南女移工和27歲張姓女員工都先出院。黃姓女移工告訴醫院人員，到台灣工作4年，這次死裡逃生餘悸猶存，這幾天仍不時從夢中驚醒，但家中還有兩個孩子分別讀大學與高中，為了他們，仍會回到聯華上班。