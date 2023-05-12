快訊

NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分晉級西冠

台積不談三星仍有火藥味 只說3、2奈米都會領先全球

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯華彰化北斗廠大火 六旬員工死裡逃生今含淚出院

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

聯華彰化北斗廠魏姓員工今天出院，對員榮醫療體系滿懷感激。圖／員榮提供
聯華彰化北斗廠魏姓員工今天出院，對員榮醫療體系滿懷感激。圖／員榮提供

聯華食品彰化北斗廠上（4）月25日發生火災，釀成9死13傷，當時送到員榮員榮醫療體系已無呼吸心跳的62歲魏姓員工，經跨科醫療團隊全力搶救，今天出院；魏姓員工對於過去17天與命運搏鬥，說到激動處滿眼是淚。

魏姓員工表示，他罹患三高、糖尿病，腎臟功能也不好，心臟裝兩根支架，同事告知他從火場被救出時已無呼吸心跳，在工廠外CPR（心肺復甦術）雖回復生命徵象但送醫途中又沒呼吸心跳，情況十分危急，連救護車都在路邊暫停，司機下車加入搶救，可是他被送到員榮時仍停止心跳。

魏姓員工今天感謝妻子當時堅持把他留在員榮救治，因為員榮有醫術精良、經驗豐富的急救醫護團隊和先進的高壓氧設備，才把他從鬼門關前救回來。

聯華彰化北斗廠大火發生後，有3名傷患被送到員榮醫療體系，兩人已出院，今天傷勢最嚴重的魏姓員工也出院，員榮獻花，祝福他此後平安健康。

「每當救回ㄧ個寶貴的生命，就是圓滿了一個家庭的幸福」張克士說，先前他在台中榮總執業專長就是心臟內科與急重症救護，深知要將到院前死亡患者救回是很困難，能能把人從死神手中救回來對醫療團隊是很令人振奮與感動的事，當魏姓患者重新恢復心跳的那一刻，他內心感動於生命的堅韌與可貴，也感恩全體醫療團隊的努力。

員榮體系醫療副院長涂川洲指出，魏姓病患在病況穩定後，將安排身心科醫師針對「創傷後症候群」予以關懷與治療。

35歲黃姓越南女移工和27歲張姓女員工都先出院。黃姓女移工告訴醫院人員，到台灣工作4年，這次死裡逃生餘悸猶存，這幾天仍不時從夢中驚醒，但家中還有兩個孩子分別讀大學與高中，為了他們，仍會回到聯華上班。

團隊 患者

延伸閱讀

五月天彰化無處不飛花 賞花攻略看過來

圖利姻親在公有掩埋場亂倒廢磚塊 北斗鎮長李玄在判關1年10月定讞

聯華食品大火「搶救9天再添一死」 父子3人盼不到奇蹟

聯華食品彰化北斗廠大火後...食材腐壞發臭 獲准清運

相關新聞

工安意外！新北機械公司吊具斷裂 1工人遭鐵板砸擊送醫不治

62歲鄭姓男子今天上午9時28分左右，在新北市樹林區一家機械有限公司施作吊掛2.5頓鐵板，疑因吊具斷裂導致鐵板砸壓鄭男，...

「輔助駕駛」追撞國道緩撞車險奪9命 網轟：傲慢故意應該立法規範

接連兩天國道發生駕駛人使用輔助駕駛、追撞緩撞車的交通事故。「國道公路警察局」臉書粉專表示，輔助駕駛不是自動駕駛，開啟輔助...

台南黃金海岸今晨發現女浮屍 年約70歲身分不明

台南市消防局今天清晨6時許據報，南區黃金海岸遊客中心附近沙灘上發現一具浮屍，消防人員出動人車趕往現場，抵達後發現該浮屍已...

台鐵「死傷事故」通霄至苑裡路線中斷 南下北上列車延誤

台鐵局說，受死傷事故影響，台鐵自上午6時35分起，通霄站至苑裡站間目前路線中斷，南下北上列車有延誤情形，預計上午8時30...

陷網路愛情陷阱匯出近千萬以為可獲利400萬 南科女工程師遭騙

1名南科女工程師身陷網路愛情陷阱，對方甜言蜜語且佯稱20%高報酬率下，投資虛擬貨幣，短短3個月匯出將近千萬元積蓄，誤以為...

彰化被爆虐童案行政調查疏失 縣府：都有通知家長

時代力量立法委員王婉諭今天舉行記者會，彰化縣某幼兒園去年10月間一名教保員涉嫌對兩名男童施暴，縣政府相關單位只處置其中1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦