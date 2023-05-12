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梅雨季小心使用除濕機 彰化去年發生3件除濕機火警

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

切勿使用經濟部標準檢驗局公告瑕疵除濕機，否則容易在使用中自燃起火。圖／彰化縣消防局提供
切勿使用經濟部標準檢驗局公告瑕疵除濕機，否則容易在使用中自燃起火。圖／彰化縣消防局提供

目前正值梅雨季，很多家戶都會使用除濕機，但彰化縣去年共發生3件因除濕機引起的火災意外，消防局提醒民眾，除濕機使用前，應自行檢視全機功能是否正常，不同空間搬移時切勿拉扯造成電源線路毀損，使用時若發現異常或故障，應停用並尋求廠牌服務專線檢修，切勿自行拆解更換零件，若屬於召回檢修機種，應立即停用或連絡廠商檢修。

消防局指出，在濕濕答答的天氣裡，使用除濕機會讓室內濕度增加，或洗好衣物都曬不乾，除濕機也可以派上用場，但除濕機也是有火災風險，經統計彰化縣去年共發生3件除濕機火災意外，其中一件是除濕機4年未使用，使用1小時後，內部短路自燃起火，另一件是除濕機置於曬衣桿下方，引燃衣物起火，還有一件是瑕疵除濕機，在使用中自燃起火。雖然沒有擴大造成人員及財產的損失，但仍是不可不慎。

消防局表示，除濕機一般只有在濕氣較重的梅雨季或連日下雨需乾衣時，才會使用，使用頻率低，民眾警覺性不高，若讓除濕機獨自在小空間裡長時間運轉，一旦發生火災時，更不易察覺，容易讓火災擴大延燒。

為提醒民眾謹慎使用除濕機，預防火災事故發生，消防局提出五點建議：

一、自我查詢是否屬公告召回瑕疵機種：自我檢查機身是否貼有「商品安全標章」，並注意是否為經濟部標準檢驗局「商品安全資訊網」所公告的召回瑕疵機種，可上經濟部標準檢驗局「商品安全資訊網」查詢。

二、除濕機上方勿烘衣物：避免衣服掉落，遮蔽進出風口造成機體散熱不良導致起火。

三、周圍保持適當距離：與牆壁、傢俱至少保持50公分距離，以利空氣循環，並避免在衣櫃等密閉空間使用。

四、遠離可燃物：除濕機使用時應與家具或衣物等可燃物保持距離，周圍勿堆放雜物，避免發生故障起火時火勢迅速擴大延燒。

五、人離機停，使用獨立插座：除濕機屬於高功率家電，應使用獨立插座，避免使用延長線或與其他電器產品共用回路，人若需出門離開或夜間睡覺時，建議應拔除插頭避免長時間運轉。

這件火警是二手除濕機4年未使用，使用1小時後，內部短路自燃起火。圖／彰化縣消防局提供
這件火警是二手除濕機4年未使用，使用1小時後，內部短路自燃起火。圖／彰化縣消防局提供

這件火警是除濕機置於曬衣桿下方，引燃衣物起火。圖／彰化縣消防局提供
這件火警是除濕機置於曬衣桿下方，引燃衣物起火。圖／彰化縣消防局提供

除濕機 火災

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