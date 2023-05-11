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媽祖明誕辰 汐止八廟瘋媽祖 簽行動公約 汐警扛交通重擔

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

明天農曆3月23日媽祖誕辰，汐止警方今天邀請轄內八間宮廟人員共同簽署優質宮廟文化行動公約，要求各宮廟人員穿著統一服飾並指定糾察員維持秩序，汐止警方則一肩扛起維護媽祖遶境的交通重擔。

明天農曆3月23日媽祖誕辰，汐止區福安宮、福龍宮、虎形山福德宮、濟德宮、聖德宮、添福宮、德明宮、福恩廟等八間宮廟，明天上午11時至下午6時舉行慶賀媽祖誕辰遶境活動，預估將有超過上千信眾人參與，為防止活動中有人鬧事，汐止警分局今天邀請參與遶境的分間宮廟代表召開遶境活動前協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，要求接轎團體需事先提出申請，建立名冊及穿著統一服飾，並指定糾察員維持秩序及交通，所有宮廟及接轎人員避免飲酒。

汐止警分局表示，分局預計動員近百名警力，依據明天遶境活動現場交通狀況，針對遶境隊伍行經路段及周邊道路實施彈性交通管制，為避免交通打結，呼籲民眾提前繞道，並請車輛配合現場員警及義警指揮，或提前規劃改道行駛。警方提醒行人穿越路口時，請利用行人穿越道通行；駕駛車輛遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。

汐止警分局長黃國政再次強調，遶境活動各宮廟都應自制，媽祖慈悲為懷，是要賜福給大家，不是造成暴力。警方再次強調只要打架一律以現行犯逮捕，依法嚴懲嚴辦，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰。

明天農曆3月23日媽祖誕辰，汐止警方今邀轄內八間宮廟簽署優質宮廟文化行動公約，要求各宮廟人員穿著統一服飾並指定糾察員維持秩序，汐止警方則一肩扛起維護媽祖遶境的交通重擔。圖／警方提供
明天農曆3月23日媽祖誕辰，汐止警方今邀轄內八間宮廟簽署優質宮廟文化行動公約，要求各宮廟人員穿著統一服飾並指定糾察員維持秩序，汐止警方則一肩扛起維護媽祖遶境的交通重擔。圖／警方提供
明天農曆3月23日媽祖誕辰，汐止警方今邀轄內八間宮廟簽署優質宮廟文化行動公約，要求各宮廟人員穿著統一服飾並指定糾察員維持秩序，汐止警方則一肩扛起維護媽祖遶境的交通重擔。圖／警方提供
明天農曆3月23日媽祖誕辰，汐止警方今邀轄內八間宮廟簽署優質宮廟文化行動公約，要求各宮廟人員穿著統一服飾並指定糾察員維持秩序，汐止警方則一肩扛起維護媽祖遶境的交通重擔。圖／警方提供
明天農曆3月23日媽祖誕辰，汐止警方今邀轄內八間宮廟簽署優質宮廟文化行動公約，要求各宮廟人員穿著統一服飾並指定糾察員維持秩序，汐止警方則一肩扛起維護媽祖遶境的交通重擔。圖／警方提供
明天農曆3月23日媽祖誕辰，汐止警方今邀轄內八間宮廟簽署優質宮廟文化行動公約，要求各宮廟人員穿著統一服飾並指定糾察員維持秩序，汐止警方則一肩扛起維護媽祖遶境的交通重擔。圖／警方提供

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