四海幫前幫主「弟哥」張建英 深夜病逝醫院享壽70歲

四海幫前幫主張建英昨深夜病逝台大醫院，享受70歲，目前家屬已著手辦理後事，今明早將在台北市第一殯儀館旁布置好靈堂。

據悉，綽號「弟哥」的張建英，是四海幫第6 任幫主，近年因身體不適曾到醫院看診，近月身體狀況每況愈下，昨晚緊急送台大醫院，救治後仍不治身亡。

江湖相傳，張建英沒什麼案底，為人客氣、隨和，與政商界、黑白兩道都有交情，2008年間前幫主賈潤年因健康因素退位，張建英在幫中大老支持中接下幫主大位，2010年又交棒給「小凱」楊玉斌，自己則專心於影視產業。