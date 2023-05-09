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遊客澎湖逞凶施暴 黃明昭訪陳光復宣示強力執法
正值澎湖旅遊旺季，日前卻發生遊客大街上圍毆澎湖居民案件，引發喧然大波。警政署長黃明昭去年6月就任後，昨天首次視察澎湖，拜會縣長陳光復，談及近期遊客暴力滋擾事件等治安問題，他要求警方強力查緝暴力犯罪，也提高見警率與巡邏頻率，遏阻預防犯罪。
澎湖是觀光大縣，前陣子發生遊客與在地居民衝突事件，造成紛擾。陳光復日前探視傷者，表明不歡迎暴力份子來澎湖，要求觀光旺季增加見警率，不允許類似事件再發生，才能安定民心，也營造治安良好的觀光環境。
黃明昭昨天前進離島，由澎湖縣警察局長林逢泉陪同拜會陳光復，話題圍繞在遊客暴力事件等治安議題。
陳光復表示，澎湖是簡單純樸的小島，近年可能受產業發展及外移人口增加影響，治安滿意度開始下滑，去年首次低於9成，為維護澎湖居民安定生活，盼警政署全力協助捍衛澎湖縣治安。
黃明昭回應，決不容許暴力分子危害社會治安及擾亂交通秩序，要求警方強力查緝暴力犯罪等不法案件，對各項挑戰公權力的行為，力求強力執法，並持續溯源查緝，徹底究辦，同時提高見警率，提高巡邏頻率，遏阻預防犯罪，一定保護澎湖縣民。
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