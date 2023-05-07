保時捷台3線昨自撞路桿 苗警查是否涉飆車公共危險

一輛保時捷昨天在台3線99.6公里苗栗縣三灣鄉路段自撞路桿，路桿當場斷裂，車子右側毀損，駕駛溫姓男子（30歲）沒有受傷，警方排除酒駕，將進一步追查是否涉及飆車公共危險罪嫌。

頭份警察分局昨天上午接獲報案，三灣鄉台3線99.6公里處發生車禍，員警到場處理，查出溫男與車友駕駛轎跑車，往南方向途經事故地點，自撞路旁電線桿，電桿斷裂倒下，車子往前滑行約50公尺才停下來，車子右側輪胎、車身受創，溫男沒有受傷，也沒有波及其他人車。

警方初步調查，溫男酒測值零，疑因車速過快，過彎時操作不慎，車禍發生有3輛跑車先通過，第4輛溫男的保時捷偏移到路邊側撞路桿，後方的一輛轎車閃躲至對向車道通過。