影／畫面曝光！特斯拉台74自撞護欄前 煞車燈急亮
台74線14.6K崇德松竹段在今天清晨5時許，發生特斯拉轎車自撞水泥護欄的車禍，救護車到場時，車內的乘客、駕駛都已無呼吸心跳，經送醫後不治，經查，車內楊姓駕駛、洪姓乘客都有酒精濃度，根據監視器畫面，案發時轎車在中間車道，突然踩煞車偏移到外側車道後自撞。
根據路口監視器畫面，案發時特斯拉轎車行駛在中央車道，行經松竹匝道附近時，突然踩煞車，煞車燈急亮，接著轎車刮出地面大片水花後，撞上路旁水泥護欄。
經查，楊姓男子（25歲）在今天清晨5時許，駕駛特斯拉轎車載洪姓友人（24歲）行經台74線14.6公里近松竹交流到附近時，自撞路旁水泥護欄，二人送醫後不治。
第六警分局調查，二人經抽血後都有酒精濃度，而且都超過每公升0.25毫克，是否因酒駕肇事，仍需後續調閱監視器等其他事證釐清。
經查，該輛轎車撞上路旁水泥護欄後翻覆，轎車凹陷變形、近乎全毀，救護車到場時，車內楊姓駕駛、洪姓乘客都已無生命跡象，分送中國醫藥大學附設醫院、中港澄清醫院後，都宣告不治。
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